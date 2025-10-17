L'Université Gaston Berger de Saint-Louis abrite depuis ce mercredi 15 octobre, la session annuelle de la Commission Consultative Permanente sur la Formation des Cadres (CCPFC). Cela s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du programme 2025 de la Conférence des Ministres en charge de la Jeunesse et des Sports au sein de l'espace francophone (CONFEJES) ayant entre autres finalités d'accompagner et d'appuyer les États et gouvernements membres dans la formation des cadres. Cette année, l'accent est mis sur la formation des Directeurs d'Instituts sur la Récréologie.

Pendant quatre jours, les formateurs réfléchiront sur comment améliorer le positionnement stratégique des Instituts nationaux de jeunesse et/ou de sport en lien avec les besoins des EGM en matière de formation au loisir. « Nous avons mandat et vocation d'accompagner les directeurs des Instituts de Jeunesse et de Sport de l'espace francophone, qui se retrouvent, qui se rencontrent ensemble afin d'harmoniser le curricula d'enseignement dans les différents instituts », a rappelé M. Gin-Clord Samba Samba, Conseiller Technique Sport, Représentant du Secrétaire général de la CONFEJES lors de la cérémonie d'ouverture de la session annuelle de la Commission Consultative Permanente sur la Formation des Cadres qu'abrite l'Université Gaston Berger de Saint-Louis à travers son UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS). Il est revenu sur le fait qu'aujourd'hui les questions de jeunesse soient tellement évolutives.

« Pour cette année, au cours de cette session annuelle, les projecteurs sont braqués au niveau de la formation des directeurs des instituts sur la récréologie, parce que vous savez, le loisir actuellement prend tellement de la place dans la société. Nous voulons des loisirs alors il faut former les cadres pour qu'ils puissent avoir de la matière pour former les jeunes en matière de loisirs », a-t-il cité en exemple.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le malien Cheikh Konaté, président honoraire du Réseau des Instituts aujourd'hui à la retraite, a été invité par le président en exercice dudit Réseau pour partager son expérience par rapport à la formation des cadres dans l'espace francophone. « Je salue cette initiative parce que ça existe depuis plus de 20 ans, que les directeurs se retrouvent chaque année, et c'est une très belle expérience que les gens se partagent, ce qui se fait à Yaoundé, Abidjan est au courant, Dakar est au courant, et également les pays du Maghreb, parce que la jeunesse aujourd'hui c'est le même problème, donc nous partageons les mêmes réalités, et donc on va prendre ensemble des dispositions pour pouvoir vraiment les former, parce que qui rate son éducation, vraiment rate son développement », a expliqué M. Konaté avant de rappeler qu'il est venu pour partager leur contribution au développement des différents pays membres à travers la formation des cadres dans le domaine de la jeunesse et de l'espoir.

Abordant dans le même sens, le Professeur Assane Diakhaté, directeur de l'UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS) de l'UGB a exprimé sa joie que son département ait accueilli cette session sur la formation des cadres de la CONFEJES concernant les Instituts de Sport et UFR de Sport de l'espace francophone.