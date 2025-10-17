Afrique: Comment peut-on prendre Moody's et autres Anf au sérieux ?

Moody's (de John Moody) et Standard & Poors (de Henry Poors) sont des Agences de Notation Financière (Credit Rating Agencies)) devenues familières aux Sénégalais depuis leurs notes (pas bonnes) attribuées au nouveau régime. Ces Anf sont-elles aussi crédibles que le pensent certains en Afrique ? Bien des déboires ont jalonné leur parcours dans leurs notations de grandes entreprises et de gouvernements.

Le parcours peu élogieux des Anf

En 2001, la firme américaine d'énergie Enron, après avoir reçu une bonne note tombe en faillite 4 jours après. En 2003, la banqueroute de World Com est précédée d'une bonne note. La même année, Parmalat (société laitière italienne du groupe français Lactalis) est déclarée en faillite après une bonne note 18 jours avant. En septembre 2008, la banque américaine Lehman Brothers est en faillite après la bonne note A- de Standard & Poors. La même note est attribuée à la compagnie d'Assurance AIG qui n'est sauvée de la faillite que par un renflouement financier.

Les Anf sont aussi culpabilisées dans la crise financière de 2008-2009, en donnant de bonnes notes à des établissements financiers fautifs de la crise des "subprimes" (crédits hypothécaires consentis à des personnes sans garantie).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Anf n'ont pas bonne presse en Europe, accusées d'avoir arbitrairement dégradé certains pays. L'Union européenne envisage de créer sa propre Agence de notation financière.

Pourquoi alors le maintien de ces Anf ? Pour certains Européens, c'est parce qu'elles sont américaines. Elles font preuve d'un parti pris flagrant en faveur des gouvernements américains. Leurs erreurs ne sont pas sanctionnées, car elles prétendent n'exprimer que des opinions, passibles de la liberté d'expression, comme le leur garantit le premier amendement de la Constitution. Le chaos financier dont elles sont à l'origine ne relèvent que de la responsabilité civile.

S'y ajoute que bon nombre d'institutions financières (compagnies d'assurance, fonds de pensions, banques commerciales ...) pour intervenir sur le marché des dettes sont tenues d'exiger de leurs clients d'être notés par les Anf.

En juin 2010, Obama a tenté, mais en vain, de regarder de près le comportement spéculatif des institutions financières, dont les Anf.

La méthode de notation inadéquate des Anf

Les Anf usent d'une méthode de notation inadéquate qui consiste à ne tenir compte que des seules caractéristiques économiques les plus stables, les plus permanentes du pays emprunteur. Ce qui néglige les changements les plus récents survenus dans le paysage économique et politique. C'est la méthode dite "Notation étalée sur le cycle" (through the cycle rating)

La méthode différente est dite "Evaluation ponctuelle" (Point-in time-rating) qui intègre les caractéristiques permanentes et les changements. Elle permet une notation basée sur une évaluation récente et exacte. C'est la méthode utilisée par les banques pour apprécier le degré de solvabilité de leurs emprunteurs. Il est reproché aux Anf de continuer à utiliser la première méthode, avec retard à l'allumage, ne tenant compte que des informations qui leur viennent des pays par le Fmi, la Bm et d'autres sources comme Bloomberg une autre agence américaine.

L'Afrique et les Anf

C'est à partir de 2000 que les gouvernements africains sont poussés vers les Anf.

Le dernier président de la BAD Adesina et le PR du Kenya William Ruto n'ont pas ménagé leurs critiques à l'égard des ANF jugées ayant un comportement discriminatoire contre l'Afrique. Les pays africains sont mal notés par les Anf, abonnés à la tranche des B en moyenne entre 8 et 9 sur 20.

L'exception est constituée par le Botswana et Maurice dont les investissements dans les mines et le tourisme ne sont pas les mieux structurants pour promouvoir le développement. Le Botswana dont l'économie reposait sur le diamant tiré des mines (80 pour cent du Pib) est actuellement concurrencé par le diamant synthétique fabriqué en Chine coutant 10 fois moins cher. Ce qui a amené ses dirigeants à décider de diversifier leur économie. Ce qui, à n'en pas douter, va plonger le pays dans le régime des pays africains abonnés à la dégradation par les Anf.

Le Nigeria et le Kenya ont rejeté les notes qui leur ont été attribuées par Moody's, estimant que ces agences n'ont pas une claire compréhension de leur situation économique qui n'est pas aussi alarmante.

La Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (Addis Abeba) reproche aux Anf de décourager les investissements étrangers en Afrique et recommande de mettre en place une Anf africaine.

La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (Cnuced, Genève) est aussi très critique à l'égard des Anf suspectées de discrimination à l'encontre des pays en développement.

Seuls 33 pays africains sont notés par Moody's et Standard Poors qui ne disposent que d'un seul bureau en Afrique du Sud. Leurs analystes ne font que de brefs séjours dans les pays africains, lorsqu'ils le font.

Les Anf sont à l'affût de toute catastrophe survenue en Afrique pour y aller de leurs notations de dégradation. C'était le cas en 2019 avec le Covid 19. Elles font de même actuellement depuis l'expansion du virus mpox déclarée par l'OMS comme urgence de santé. Les premiers pays épinglés sont : Cameroun, Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria, Rwanda, Afrique du Sud et Uganda.

Le cas Sénégal

Il est certain que les Anf n'ont pas manqué d'avoir le Sénégal dans leur collimateur d'observation avec les cas déclarés du virus mpox et la fièvre de la vallée du Rift. Ces facteurs exogènes désastreux viennent s'ajouter à leur vision de conjoncture économique délétère du pays.

Le 10 octobre 2025, Moody's abaisse la note souveraine du Sénégal de B3 à Caa1 (perspective négative), invoquant des "risques croissants pour la trajectoire budgétaire" et une "position de liquidité affaiblie".

Pourtant à Dakar, trois jours auparavant, s'est tenu le "Forum Invest in Sénégal" les 7 et 8 octobre 2025 avec des participants venus de 70 pays. Sont annoncés 13 200 milliards de FCFA de financement de 51 projets et conventions.

Une simple coïncidence de dates avec la notation de Moody's ? Le gouvernement sénégalais a toute raison de déclarer n'en tenir aucun compte, comme l'ont fait d'autres pays africains.

Lors d'une tournée à Milan en Italie, le PM Sonko s'était adressé à la Diaspora sénégalaise pour lancer un Appel à l'épargne publique « Diaspora Bonds » qui a receuilli plus de 450 milliards de FCFA mobilisés sur le marché financier régional, soit 150 pour cent de l'objectif initial. Ce qui montre qu'il est possible que les pays africains peuvent compter sur leurs propres forces et se passer de ces institutions extérieures qui n'ont jamais fait un pas pour leur développement. L'intention souverainiste du nouveau régime du Sénégal qui risque de faire école sur le continent fait peur à ces institutions et pays qui ne veulent pas lâcher leur proie africaine.

Les nouvelles autorités sénégalaises sont tout à fait en phase avec le "Rapport sur la Dette mondiale, 2025" publié récemment par l'Ocde (Organisation de coopération et de développement économique) qui appelle les gouvernements à faire preuve de discipline budgétaire et à développer les marchés financiers locaux.

Mais au Sénégal, une opposition de nihilisme, tirant sur tout ce qui bouge ou ne bouge pas du côté du pouvoir, s'empresse de foncer sur les notations farfelues de Moody's et autres, pensant y trouver une caution. La litanie alarmante est récitée par coeur : « la notation dégradée témoigne d'une situation économique désastreuse à risque élevé pour les bailleurs et investisseurs. C'est le sauve qui peut, la débandade, les taux d'intérêt s'enflamment sur les marchés financiers. La case de Birama brûle. C'est l'enfer ».

Un de ces pourfendeurs a rétorqué que les promesses d'investir au Sénégal tenues lors du Forum ne sont que des promesses sans aucune certitude de réalisation. Il devrait savoir qu'une bonne notation des Anf à un pays n'est pas non plus une garantie que les investisseurs vont s'y ruer. Malgré la dégradation du Sénégal par Standard Poors en 2025 le dernier eurobond du Sénégal la même année avait été souscrit entièrement par la banque américaine J P Morgan.

Cela dit, quand on a compris ce que sont les Anf avec leurs notes fantaisistes et leur passé peu élogieux, on ne peut pas les prendre au sérieux. Elles ne doivent ni faire peur, ni alimenter la politique politicienne. Elles ne sont pas aussi importantes et décisives. Les investisseurs directs étrangers et les bailleurs de fonds ont aussi d'autres références que ces notes. On peut présumer que le Sénégal de l'après 24 mars 2024 est devenu plus attractif pour des investisseurs avec sa toujours stabilité politique, sa politique de transparence, sa lutte contre la corruption.

On peut tout de même se poser la question : "Pourquoi s'endetter ?"

Il faut comprendre que la dette est inséparable de la vie des gouvernements et des entreprises. Certains grands projets de restructuration du paysage économique s'étalant sur le moyen terme, impliquant des investissements lourds, ne peuvent être financés pour l'essentiel que par la dette, les recettes fiscales ne pouvant y suffire. Les dettes souveraines des pays les plus développés dépassent leur produit intérieur brut (116 pour cent en France), mais ces pays sont considérés solvables.

Les plus grandes entreprises du monde affichent au Passif de leurs Bilans des postes "Dettes à long terme", "Dettes à moyen" et "Dettes à court terme".