« La procédure engagée à l'Assemblée nationale pour la mise en accusation de l'ancien président Macky Sall pourrait éventuellement avoir un impact sur ses ambitions internationales. En effet, il s'agit d'une procédure juridiquement complexe, qui demandera du temps, mais dont les implications politiques pourraient peser sur ses relations extérieures et, par conséquent, sur une éventuelle candidature à des fonctions internationales. Par exemple, concernant ses ambitions manifestées auprès des Nations unies pour briguer le poste de Secrétaire général, cette mise en accusation pourrait nuire à sa candidature.

Macky Sall mène un travail de lobbying sur la scène internationale, comme en témoignent ses récentes activités et la présentation de son ouvrage aux Nations unies. Cela montre une volonté de séduire diplomatiquement. Cependant, l'absence de soutien du Sénégal constitue un handicap majeur. Son activisme international, même sans annonce officielle de candidature, prouve qu'il cherche à se repositionner. Mais sa méthode, jugée peu adaptée au contexte politique actuel, risque de lui être défavorable.

Car, une telle fonction exige en effet le soutien officiel du pays d'origine. Or, Macky Sall ayant dirigé le Sénégal pendant deux mandats, la position de son pays d'origine revêt une importance particulière. S'il est en mauvais termes avec les nouvelles autorités, il ne pourra bénéficier de l'appui du Sénégal, encore moins voir sa candidature présentée par celui-ci. Cela réduirait considérablement ses chances face à ses concurrents. Ainsi, l'impact de cette procédure dépendra du type de fonction visée. Pour un poste de haut niveau, comme celui de Secrétaire général des Nations unies, la mise en accusation pourrait peser lourdement, faute du soutien diplomatique et officiel de son pays ».

« La procédure en cours ne serait pas déterminante pour une fonction de moindre envergure »

En revanche, pour une fonction de moindre envergure dans une organisation internationale, il pourrait présenter sa candidature à titre personnel, en s'appuyant sur son expérience à la tête de l'État, son rôle passé à l'Union africaine, ses contacts diplomatiques et sa participation à la Cedeao. Dans ce cas, la procédure en cours ne serait pas déterminante. Donc, cela dépendra de l'orientation qu'il souhaite donner à sa carrière internationale.

« L'exemple de l'ancien président Abdou Diouf... »

« À titre de comparaison, l'exemple de l'ancien président Abdou Diouf est révélateur. Pour être élu Secrétaire général de la Francophonie, il avait bénéficié du soutien conjoint du Sénégal et du président français Jacques Chirac. Diouf avait su maintenir une posture de neutralité, loin des querelles politiques internes, ce qui lui avait valu respect et crédibilité internationale. Mais, la situation de Macky Sall est différente.

Il a adopté une posture de confrontation avec les nouvelles autorités, dans un contexte marqué par des procédures de reddition des comptes visant son entourage notamment son fils et son frère, impliqués dans des affaires judiciaires. Se sentant lui-même visé, il a perçu ces actions comme une tentative d'affaiblissement politique. Dès lors, il doit s'attendre à ce que cette confrontation et la procédure parlementaire en cours aient un impact considérable sur son image et ses ambitions à l'international, en particulier au niveau des Nations unies ».