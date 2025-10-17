Les rideaux sont tombés, ce mercredi 15 octobre, sur les phases finales de football de la coupe du maire de la commune de Madina Wandifa. L'ASC Kansala s'est adjugé du trophée aux dépens de Mandionka par un but à zéro. Le fair-play, la qualité du jeu et des équipements ont rendu très belle cette fête du ballon rond précédée, la veille, par des jeux d'esprit, de l'athlétisme et d'une veillée culturelle.

« C'est une double satisfaction. Sur le plan organisationnel nous avons assisté à l'une des plus belles finales de football de la coupe du maire depuis 2009. Il y a ensuite la qualité des équipements sportifs bien magnifiée par les bénéficiaires. Le fair-play a aussi rendu la fête du football très belle et surtout pas de violence. Il n'y a donc ni vainqueur ni vaincu, c'est tout simplement la jeunesse de Madina Wandifa qui a gagné », a déclaré Malang Sény Faty.

L'édile de Madina Wandifa exhorte les jeunes à l'unité des coeurs pour bâtir une société émergente dans ce terroir du nord de Sédhiou. «Nous sommes une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et avertie. Donc Madina Wandifa doit décoller et il faut un engagement sans faille pour y arriver », a-t-il soutenu.

Le sous-préfet de l'arrondissement Diaroumé qui a effectué le déplacement salue l'esprit de fair-play et engage les jeunes dans des actions citoyennes de développement notamment en direction de l'école. «Nous avons assisté à une belle fête de la jeunesse sans heurt et le maire a mis les moyens pour rendre cette fête très belle. Je salue l'esprit de fair-play et encourage les jeunes à s'investir dans les activités de développement notamment la salubrité des écoles en cette période de rentrée des classes », dixit Jean Baptiste N'gomack Sène.