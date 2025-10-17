Sénégal: Budget 2026 - Les recettes projetées à 5 932,2 milliards de FCFA

17 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Projeté à 5932,2 milliards de FCfa, le budget du Sénégal sera essentiellement financé par les recours aux marchés financiers, aux emprunts projets, aux emprunts programmes et aux emprunts rétrocédés. C'est ce qui ressort du projet de budget.

On en sait un peu plus sur le budget 2026 du Sénégal. D'après le Projet de Loi de finances initiale de l'année 2026, les recettes sont projetées à 5932,2 milliards de FCfa dont 5384,8 milliards de recettes fiscales, 355,9 milliards de recettes non fiscales et 46,3 milliards de dons. Le document dont nous avons reçu copie indique que le besoin de financement de l'État, en 2026, est projeté à 6075,2 milliards de FCfa.

Ils financeront principalement l'amortissement de la dette estimée à 4307,4 milliards de FCfa, le déficit budgétaire estimé à 1245,1 milliards, l'apurement des arriérés intérieurs à hauteur de 300 milliards de FCfa, les emprunts rétrocédés pour 172,8 milliards et la couverture du déficit Opex pour un montant de 50 milliards de FCfa. Pour boucler ce budget, l'État prévoit de recourir aux marchés financiers, aux emprunts projets, aux emprunts programmes et aux emprunts rétrocédés. Quant au déficit budgétaire, il est projeté à 5,37%, la croissance à 5%.

Il est également prévu un déflateur du Pib projeté à 2% en 2026, attribué aux effets inflationnistes attendus de la taxation des services de mobile money. Au titre des grands enseignements, le budget de la Présidence s'élève à 235,1 milliards de FCfa, celui de la Primature à 30,9 milliards.

Le budget de l'Assemblée nationale s'élève à 22,3 milliards de FCfa. Pour les ministères, celui de l'hydraulique et de l'Assainissement se taille la part du lion avec 1727,8 milliards. L'Éducation, avec un budget de 1136,6 milliards, vient devant le ministère des Infrastructures avec un budget de 728,4 milliards de FCfa.

