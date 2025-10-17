Sénégal: Insertion professionnelle - Vers une formation duale généralisée

À l'ouverture des assises de l'entreprise du Conseil national du patronat (CNP), ce jeudi 16octobre 2025, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a réaffirmé l'ambition du gouvernement : généraliser le modèle dual de formation, combinant théorie et pratique, pour renforcer l'employabilité des jeunes.

« À l'issue de nos panels d'aujourd'hui, nous aurons à améliorer encore le document que nous sommes en train d'élaborer », a déclaré le ministre rapporté par l'APS, insistant : « la méthode duale doit être généralisée dans notre pays parce que nous voulons que les jeunes formés soient immédiatement opérationnels quand ils sortent de la formation ». Le ministre a expliqué que son département travaille à « former cette formidable jeunesse et la mettre à la disposition des entreprises », afin de répondre aux besoins du marché du travail et de soutenir la compétitivité économique nationale.

Amadou Moustapha Ndieck Sarré a rendu hommage au rôle joué par le président du CNP, Baïdy Agne, dans la promotion de cette stratégie. Il a rappelé qu'ils avaient conduit ensemble une mission en Suisse, pour s'inspirer du modèle dual en usage dans ce pays. À l'issue de cette mission, selon le ministre, M. Agne s'était engagé à devenir le principal promoteur de la formation duale au Sénégal.

Au cours des assises, l'un des thèmes phares sera précisément l'application et le financement du modèle dual dans le contexte sénégalais. Les travaux visent à l'adapter localement, pour faire en sorte que les jeunes puissent intégrer le tissu productif dès la fin de leur formation.

