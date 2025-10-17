Près de six décennies après son dernier conclave, la Fédération des « Ceelooji » a signé son grand retour samedi dernier à Agnam Tonguel, dans le département de Podor. Une résurrection porteuse d'espoir, de dialogue et de développement pour cette entité regroupant sept localités de l'ancien royaume du Tooro.

Présidée par le Lamtooro Mamoudou Bocar Sall, la cérémonie a réuni une large représentation des communautés villageoises, des autorités coutumières, des élus locaux, ainsi que de nombreuses figures engagées pour la revitalisation des valeurs traditionnelles et la cohésion sociale.

« Cette instance se tient pour la première fois depuis mai 1968. C'est une réponse pertinente à la crise des valeurs que traverse notre société. Ressusciter cette fédération, c'est recréer un espace de dialogue, de bonne gouvernance et de fraternité. Ce sont des piliers fondateurs de notre identité collective », a souligné Lamtooro Sall.

La Fédération des « Ceelooji », du nom donné à cette alliance villageoise historique, regroupe les localités de Guédé Village, Ndiawar, Donaye, Mboyo, Diama Alwaly, Doué et Dodel. Elle s'est donné pour mission de concilier sauvegarde des valeurs ancestrales et engagement pour le développement économique, social et culturel.

Dans une allocution, Mamadou Bassirou Sall, ancien maire de Dodel et président du comité de pilotage, a retracé l'histoire de la fédération et les efforts déployés pour sa réhabilitation. Il a insisté sur l'importance du legs moral des anciens dans un monde confronté à la perte de repères.

« Nous avons des valeurs à sauvegarder et à transmettre, surtout à nos jeunes. C'est dans cet héritage que se trouve la clé de notre renaissance collective » a-t-il soutenu.

Un nouvel élan, une ouverture attendue

Lors de cette assemblée générale, le chef du village de Diatar, Mama Iba Sy, a profité de la tribune pour réitérer la volonté de son village de rejoindre officiellement la fédération. « C'est une opportunité pour nous de renouveler notre demande d'adhésion à cette communauté de valeurs et d'initiatives », a-t-il déclaré.

Point d'orgue de la rencontre, la lecture d'une déclaration finale par l'ancienne députée Aminata Ly dite Aram, a donné le ton des engagements à venir. « Nous appelons à la promotion et à la vulgarisation des valeurs qui ont fondé le terroir des Ceelooji, dans un contexte où celles-ci sont menacées », a insisté l'ancienne parlementaire.

La journée a également été marquée par des prestations culturelles de haut niveau, à l'image des envolées lyriques des « Awlube » et des « Maabube », gardiens de la parole et de la mémoire. Le talentueux Ousmane Camara de Guédé Chantier a électrisé l'audience avec sa voix et son énergie communicative. Avec la renaissance des Ceelooji, c'est une page d'histoire qui se tourne vers l'avenir, placé sous le signe de la solidarité, de la mémoire et du développement partagé.