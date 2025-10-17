Les Assises de l'entreprise organisées par le Conseil national du patronat ont été ouvertes le 16 octobre 2025. A l'ouverture des travaux, le président du Cnp, Baïdy Agne a lancé un appel au secteur privé sénégalais et africain.

Selon M. Agne, le besoin d'investissements en infrastructures en Afrique est évalué à hauteur de 120,8 milliards de dollars par an d'ici à 2030 en appui à la Zlecaf, en particulier dans les secteurs des transports, de l'énergie et de la connectivité numérique.

Concernant le besoin d'investissements pour la transition énergétique, il est de 22.4 milliards de dollars d'ici à 2040. Pour le transport, ce besoin d'investissements est estimé à 120,8 milliards de dollars d'ici à 2030.

«La demande d'investissements est là... J'invite notre secteur privé à nouer dès à présent des alliances stratégiques avec nos pairs du secteur privé africain », a lancé Baïdy Agne.

Le président du Cnp, a indiqué que sous sa présidence, Business Africa entend également apporter des réponses aux préoccupations majeures des entreprises en Afrique, portant notamment sur la paix et la stabilité sociales ; la sécurisation de l'investissement privé ; la mise en oeuvre des réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires.