Sénégal: Ouverture des assises de l'entreprise - Baïdy Agne appelle à nouer des alliances entre secteur privé sénégalais et africain

17 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Les Assises de l'entreprise organisées par le Conseil national du patronat ont été ouvertes le 16 octobre 2025. A l'ouverture des travaux, le président du Cnp, Baïdy Agne a lancé un appel au secteur privé sénégalais et africain.

Selon M. Agne, le besoin d'investissements en infrastructures en Afrique est évalué à hauteur de 120,8 milliards de dollars par an d'ici à 2030 en appui à la Zlecaf, en particulier dans les secteurs des transports, de l'énergie et de la connectivité numérique.

Concernant le besoin d'investissements pour la transition énergétique, il est de 22.4 milliards de dollars d'ici à 2040. Pour le transport, ce besoin d'investissements est estimé à 120,8 milliards de dollars d'ici à 2030.

«La demande d'investissements est là... J'invite notre secteur privé à nouer dès à présent des alliances stratégiques avec nos pairs du secteur privé africain », a lancé Baïdy Agne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du Cnp, a indiqué que sous sa présidence, Business Africa entend également apporter des réponses aux préoccupations majeures des entreprises en Afrique, portant notamment sur la paix et la stabilité sociales ; la sécurisation de l'investissement privé ; la mise en oeuvre des réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.