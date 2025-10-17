Maroc: Hausse de 57% du chiffre d'affaires du groupe Stokvis Nord Afrique au deuxième trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires du groupe Stokvis Nord Afrique (SNA), dont l'objet social est l'importation et la distribution de matériels techniques, couvrant des secteurs comme le BTP, l'agriculture, l'industrie, la manutention et les services (nettoyage, climatisation), a connu une hausse de 57% au 2ème trimestre 2025 par rapport au 2ème trimestre 2024, selon les indicateurs financiers établis par la direction de ce groupe.

Ces indicateurs mettent en relief un chiffre d'affaires de 108 millions de dirhams (MDH) contre 59 MDH au 30 juin 2024. « Cette croissance est principalement portée par la filière BTP, dynamisée par une forte demande du secteur » a laissé entendre l'équipe dirigeante du groupe. Elle ajoute cette performance reflète la confiance accrue des opérateurs économiques et leur fidélité au Groupe Stokvis Nord Afrique et marque l'émergence d'une nouvelle dynamique de développement.

Durant la période sous revue, l'endettement financier du Groupe a été fortement réduit de 210 MDH, passant de 425 MDH au 30 juin 2024 à 215 MDH au 30 juin 2025. « Cette baisse s'explique, d'une part, par un apport en capital qui renforce la base financière de l'entreprise, et d'autre part, par un retour à la rentabilité, porté par l'efficacité opérationnelle, la hausse des ventes et la réduction des coûts » a souligné la direction du groupe.

Sur un autre registre, elle signale qu'aucun investissement ou cession significatifs n'a été réalisé au cours du 2ème trimestre 2025.

Sur les perspectives, l'équipe dirigeante est d'avis que le Groupe SNA confirme son rôle de partenaire stratégique de référence en s'inscrivant durablement dans les grandes dynamiques d'investissement du Royaume chérifien, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'industrie minière et de la logistique.

« L'exercice en cours est abordé avec des fondamentaux opérationnels et financiers en amélioration, témoignant d'un redressement confirmé et d'une dynamique de performance soutenue », ont soutenu les responsables du groupe. Dans cette perspective, informe la direction de l'entreprise, le groupe a signé plusieurs contrats commerciaux stratégiques, dont les impacts et les retombées financières seront enregistrés au cours des prochains mois.

« Ces accords s'inscrivent pleinement dans la feuille de route stratégique de recentrage sur les métiers à forte valeur ajoutée et le développement de solutions intégrées à destination des secteurs clés de l'économie nationale », ont encore noté les responsables de SNA.