Sénégal: Zone Ocde - Les taux d'emploi et d'activité stables au deuxième trimestre 2025

Les taux d'emploi et d'activité dans la zone Ocde sont restés stables, au deuxième trimestre 2025, à leurs niveaux records respectifs de 70.3 % et 74.1 %. Selon un communiqué de presse, scur les 38 pays de l'Ocde, 10 ont enregistré par rapport au trimestre précédent une hausse de ces deux indicateurs, dont six, parmi lesquels la France et le Japon, avaient atteint des taux égaux ou presque à leurs niveaux historiquement les plus hauts.

Au deuxième trimestre 2025, renseigne le communiqué, la Türkiye est restée le pays de l'Ocde ayant le taux d'emploi le plus bas, à 54.9 %. En revanche, les taux d'emploi étaient supérieurs à 80 % au Japon, en Suisse, aux Pays-Bas et en Islande. Les taux d'emploi par rapport au trimestre précédent ont augmenté dans 17 pays de l'Ocde, tandis qu'ils ont été stables dans 11 et ont diminué dans 10 autres.

Le taux d'activité des personnes âgés de 15 à 64 ans était supérieur à la moyenne de la zone Ocde (74.1 %) dans les trois quarts des pays de l'Ocde au deuxième trimestre 2025. La Türkiye, le Mexique, le Costa Rica et l'Italie ont enregistré les taux les plus bas.

Par rapport au même trimestre de 2024, explique-t-on, le taux d'emploi de l'Ocde est resté globalement stable au deuxième trimestre 2025. Dans la zone euro, ce taux a augmenté de 0.4 point de pourcentage (p.p.), en raison d'une hausse du taux de participation. Les plus fortes hausses, en glissement annuel, ont été enregistrées en Colombie et en Grèce (toutes deux de 1.2 p.p.), en raison principalement d'une baisse du taux de chômage.

Les taux d'emploi ont reculé de 1.0 p.p. ou plus en Estonie et en Nouvelle-Zélande par rapport au deuxième trimestre 2024. Cette baisse s'explique surtout par une diminution du taux de participation en Estonie, et par la combinaison d'une hausse du chômage et d'une baisse de la participation en Nouvelle-Zélande.

En août 2025, le taux de chômage a été globalement stable à 5.0 % dans la zone Ocde, restant inférieur ou égal à 5.0 % depuis avril 2022. Il est resté globalement inchangé pour les femmes et les hommes, ainsi que pour les travailleurs âgés de 25 ans et plus. En revanche, pour les jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans), le taux de chômage de l'Ocde a légèrement augmenté, passant de 11.2 % en juillet à 11.6 % en août.

Dans l'Union européenne et dans la zone euro, les taux de chômage sont restés pratiquement inchangés en août, s'établissant respectivement à 5.9 % et 6.3 %. Par rapport à juillet, les taux de chômage sont restés inchangés en août dans 23 pays de l'Ocde, ont augmenté dans 7 pays, dont le Canada et le Japon, et ont diminué dans seulement 2. Des estimations plus récentes pour le Canada indiquent que le taux de chômage est resté stable à 7.1 % en septembre 2025.