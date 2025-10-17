Cote d'Ivoire: Air Côte d'Ivoire - Le premier vol de l'Airbus A330-900 Neo est arrivé à Paris

17 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le premier vol long-courrier de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, opéré avec son Airbus A330-900 Neo a atterri le mercredi 15 octobre 2025, à l'aéroport Paris Charles De Gaulle.

Au cours de la cérémonie officielle d'ouverture de la ligne Abidjan-Paris-Abidjan, tenue le jeudi 16 octobre 2025, à Paris dans le 9e arrondissement, Dioman Coné, directeur de cabinet, représentant le ministre des Transports, Amadou Koné, a salué l'initiative. Pour lui, c'est une étape historique dans le transport aérien ivoirien et un symbole fort de la coopération franco-ivoirienne.

« Ce n'est pas simplement une nouvelle destination, c'est un pont aérien entre deux peuples unis par l'histoire, la culture et l'amitié », a-t-il déclaré, rendant un hommage au Président de la République qui oeuvre pour une Côte d'Ivoire ouverte sur le monde.

Selon le représentant d'Amadou Koné, cet avion est le symbole de la modernité et une fierté nationale. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement français et principalement au ministre Philippe Tabarot pour son soutien constant.

Le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, le général Abdoulaye Coulibaly, a félicité les différentes parties pour leur engagement et leur professionnalisme.

Le directeur pays d'Air Côte d'Ivoire en France, Hervé Abou, a exprimé sa fierté et sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes et françaises. « Nous ne sommes pas seulement une compagnie premium africaine, nous sommes également une compagnie tournée vers le monde », fait-il observer, soulignant que sur les 55 pays du continent, seuls six opèrent des vols long-courriers.

A noter que la ligne débutera avec six vols hebdomadaires, avant de passer à un vol quotidien à partir du 1er décembre 2025.

