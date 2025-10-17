Face à la montée des menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest, la communauté internationale renforce sa mobilisation. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le mercredi 15 octobre 2025, à Rome, le 10e sommet du Processus d'Aqaba, un cadre stratégique de concertation lancé en 2015 par Sa Majesté Abdallah II de Jordanie pour coordonner les efforts mondiaux dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Présidé par la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, le sommet a réuni les Présidents du Tchad, Mahamat Idriss Déby ; du Nigéria, Bola Ahmed Tinubu ; de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, et du Togo, Faure Gnassingbé, ainsi que de nombreux représentants de pays partenaires, notamment la Côte d'Ivoire, le Kazakhstan, la Mauritanie, le Sénégal et l'Ouzbékistan.

Les échanges ont principalement porté sur les défis spécifiques auxquels est confrontée l'Afrique de l'Ouest, région particulièrement touchée par les violences terroristes. Selon l'indice mondial du terrorisme, plus de la moitié des victimes d'actes terroristes dans le monde proviennent de cette zone, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigéria.

La Côte d'Ivoire, représentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kacou Adom, a réaffirmé son engagement à contribuer activement aux discussions sur la sécurité régionale. Fort de son expérience en diplomatie, le ministre a joué un rôle clé dans ce dialogue stratégique.

Les Chefs d'État ont également mis en lumière le lien préoccupant entre la criminalité organisée et le terrorisme, aggravé par la pauvreté, la malnutrition et d'autres facteurs socioéconomiques.

À cet égard, ils ont évoqué la mise en oeuvre du Plan Mattei, une initiative italienne visant à promouvoir des partenariats équitables pour le développement durable et la résilience des pays africains concernés.

En réunissant des représentants de divers continents autour d'une vision commune, Rome s'est affirmée comme un bastion de l'engagement international en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest.

Ce 10e sommet du Processus d'Aqaba marque une étape importante vers une coopération renforcée pour endiguer durablement les menaces sécuritaires qui pèsent sur la région et, au-delà, sur l'ensemble du continent africain.