Cote d'Ivoire: Deuil - El Hadj Soro Néhélo inhumé ce vendredi

El Hadj Soro Néhélo, ancien chef de service photo à Fraternité Matin et photographe personnel de feu Laurent Dona-Fologo, a, depuis le lundi 6 octobre 2025, éteint définitivement son appareil photo ainsi que son flash.

Ce vendredi 17 octobre, il sera inhumé dans son village à Nadorikaha, dans le département de Sinématiali. Photographe passionné, Soro Néhélo après sa formation en France, a consacré toute sa vie à la photographie, formant ainsi de nombreux photographes. Sur les lieux de reportage et dans le milieu professionnel en général, il se démarquait par son professionnalisme.

A Fraternité Matin, il a laissé des clichés intemporels des évènements qu'il a immortalisés. Après la retraite, il a continué à faire la photographie auprès de feu Laurent Dona-Fologo, ancien président du Conseil économique et social.

Après toute une vie de photographie bien accomplie, El Hadj Soro Néhélo, fervent croyant, retourne auprès d'Allah à qui il a toujours obéi.