Cote d'Ivoire: Deuil - El Hadj Soro Néhélo inhumé ce vendredi

17 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

El Hadj Soro Néhélo, ancien chef de service photo à Fraternité Matin et photographe personnel de feu Laurent Dona-Fologo, a, depuis le lundi 6 octobre 2025, éteint définitivement son appareil photo ainsi que son flash.

Ce vendredi 17 octobre, il sera inhumé dans son village à Nadorikaha, dans le département de Sinématiali. Photographe passionné, Soro Néhélo après sa formation en France, a consacré toute sa vie à la photographie, formant ainsi de nombreux photographes. Sur les lieux de reportage et dans le milieu professionnel en général, il se démarquait par son professionnalisme.

A Fraternité Matin, il a laissé des clichés intemporels des évènements qu'il a immortalisés. Après la retraite, il a continué à faire la photographie auprès de feu Laurent Dona-Fologo, ancien président du Conseil économique et social.

Après toute une vie de photographie bien accomplie, El Hadj Soro Néhélo, fervent croyant, retourne auprès d'Allah à qui il a toujours obéi.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.