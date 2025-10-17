Tunisie: Le prix de l'or franchit un nouveau cap

L'or a dépassé le seuil des 4300 dollars ce vendredi et se dirige vers son plus grand gain hebdomadaire depuis 2008, les investisseurs se tournant de plus en plus vers le métal en quête de valeur refuge dans un contexte de tensions géopolitiques et économiques, et de paris accrus sur une baisse des taux d'intérêt américains.

À 11h02 GMT, l'or au comptant a progressé de 0,2 % à 4332,17 dollars l'once, après avoir atteint plus tôt dans la séance un niveau sans précédent de 4378,69 dollars. Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre ont bondi de 1 % à 4345,90 dollars.

L'or est en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire de huit pour cent. Plus tôt dans la séance, l'or était en passe de réaliser son plus grand gain depuis septembre 2008, lorsque l'effondrement de la banque Lehman Brothers avait déclenché la crise financière mondiale.

« Avec les attentes de baisse des taux, les risques géopolitiques et les inquiétudes persistantes pour le secteur bancaire, l'environnement reste très favorable à l'or », a déclaré Alexander Zumpfe, négociant en métaux précieux chez Heraeus Metals en Allemagne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté : « Une stabilisation à court terme est possible compte tenu de l'attrait excessif pour l'achat. »

L'argent au comptant a reculé de 0,4 % à 54 dollars l'once, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau historique à 54,47 dollars, suivant la tendance de l'or.

Le déclin des actions bancaires a exercé une pression à la baisse sur les actions mondiales, car les signes de tensions de crédit sur les banques régionales américaines ont inquiété les investisseurs et les ont poussés vers les actifs refuges.