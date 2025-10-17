Tunisie: Le Centre d'Excellence Africain pour les Marchés Inclusifs lance officiellement ses activités depuisle pays

Le Centre d'Excellence Africain pour les Marchés Inclusifs de l'Union Africaine a officiellement lancé ses activités en Tunisie, en tant que plateforme continentale dédiée au soutien de l'intégration économique africaine et à la promotion des marchés inclusifs et durables au service des objectifs de développement du continent.

Selon les données publiées par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), ce Centre vise à développer des politiques, échanger des expériences et renforcer les capacités qui contribuent à améliorer les opportunités d'accès aux marchés africains, en particulier au profit des petites et moyennes entreprises (PME).

Il oeuvre également à l'amélioration de l'innovation et de la coopération entre les États membres dans les domaines du commerce, de l'investissement et du développement durable.

Le directeur exécutif du Centre, Youssef Kourdoufani, a souligné l'importance du choix de la Tunisie pour accueillir l'institution et le rôle central que le Centre jouera pour renforcer le leadership et la vision prospective dans le domaine des entreprises et des marchés inclusifs, en identifiant les meilleures pratiques en matière de politiques, de programmes et de partenariats, et en facilitant leur échange et leur diffusion à travers le continent africain, selon Dar Al Masdar.

Ce Centre s'efforce également de coordonner et d'échanger des expériences entre les pays du continent, de soutenir la coopération et le dialogue entre les secteurs public et privé, et de renforcer le partage des connaissances entre les décideurs et les organismes exécutifs. Cela contribue à accélérer la mise en place de marchés inclusifs, à encourager une croissance économique juste et durable, et à renforcer l'intégration économique régionale, en cohérence avec les objectifs de l'Union Africaine et de l'Agenda 2063, selon le responsable.

Cette nouvelle création est considérée comme un atout pour le continent africain, compte tenu du rôle qu'elle jouera dans la promotion du commerce intra-africain, la qualification du secteur privé et l'accélération de l'intégration régionale.

Le lancement du Centre d'Excellence Africain pour les Marchés Inclusifs s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.