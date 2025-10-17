Tunisie: Baccalauréat 2026 du pays - Toutes les étapes pour s'inscrire en ligne

17 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a annoncé vendredi l'ouverture des inscriptions en ligne pour les candidats au baccalauréat 2026, du 22 octobre au 20 novembre prochains.

Le ministère de l'Éducation a invité les élèves de quatrième année secondaire inscrits dans les établissements publics et privés ainsi que des candidats individuels à s'inscrire sur le site suivant : ⁦bac.education.tn⁩ , selon un communiqué publié vendredi matin par le ministère de l'Éducation.

Les personnes souhaitant se présenter à cet examen doivent, , s'inscrire sur le site susmentionné, télécharger le formulaire de candidature, le joindre à tous les documents requis et le remettre à la direction de l'établissement pour les élèves inscrits dans les établissements publics et privés, au plus tard le 26 novembre 2025.

Les candidats individuels doivent effectuer leur inscription sur le même site, télécharger le formulaire de candidature, y joindre tous les documents requis et le remettre à la délégation régionale de l'éducation concernée ou l'envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le 26 novembre 2025.

