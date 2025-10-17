Tunisie: Gestion des ressources hydrauliques - De nouveaux barrages seront construits au cours de la période 2026-2030

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Azzedine Ben Cheikh, a révélé qu'un ensemble de projets dans le domaine des ressources hydrauliques seront réalisés en 2026, dans le cadre des efforts du ministère visant à garantir une gestion durable et efficace de ces ressources face aux défis climatiques et à la pression qu'elles subissent. Ces efforts s'inscrivent dans une politique nationale visant à assurer l'eau potable, soutenir le développement économique et préserver les équilibres environnementaux.

Selon les déclarations du ministre lors d'une session plénière de dialogue tenue ce vendredi au Conseil National des Régions et des Districts, l'année 2026 verra la poursuite de la mobilisation des ressources en eau de surface. Cela comprend les projets en cours pour la réalisation du barrage de Mellègue Supérieur, des réservoirs de Saïda et de Kalaâ Kebira, du barrage de Douimis, la maintenance du système de transfert d'eau du barrage de Barbara, ainsi que la poursuite du projet de protection contre les inondations dans la basse vallée de l'Oued Medjerda.

Programmation de grands projets

De grands projets futurs ont également été programmés pour la période 2026-2030. Ils comprennent la création de 4 nouveaux barrages (Siliana 1, Boulaaba, Mâleh Supérieur et Raghay) et de 10 barrages collinaires, ainsi que la réalisation des projets du barrage de Siliana et du transfert des eaux du barrage de Barbara dans les gouvernorats de Siliana et du Kef.

Parallèlement, un programme de mobilisation des ressources non conventionnelles a été élaboré, notamment par le dessalement de l'eau de mer.

Le ministère oeuvre également au suivi instantané des données climatiques et hydrologiques en modernisant les stations de mesure et en renforçant les programmes de protection de la qualité de l'eau et de lutte contre la pollution dans les principaux bassins hydrographiques.

Mise en oeuvre d'un plan pour faire face au pic de consommation et d'un programme d'amélioration du réseau

Concernant l'eau potable et pour faire face au pic de consommation, le ministre a indiqué qu'un plan avait été préparé et mis en oeuvre pour sécuriser l'approvisionnement, avec un coût total avoisinant les 55 millions de dinars. Ce plan comprend le forage de nouveaux puits, le renforcement des réseaux d'adduction et de distribution, et l'intensification de la maintenance des réseaux de pompage.

Quant aux projets futurs de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), ils incluent un programme d'amélioration des réseaux, avec une accélération de la modernisation des réseaux à un rythme de 1000 km par an à partir de 2026, ainsi qu'un programme d'amélioration de l'efficacité énergétique et de transition énergétique.

En ce qui concerne l'eau potable en milieu rural, un programme d'approvisionnement des zones rurales est en cours d'exécution pour un coût d'environ 405 millions de dinars, ainsi qu'un programme d'assainissement des établissements scolaires ruraux pour un coût avoisinant les 46 millions de dinars. Ce dernier a déjà couvert 1162 établissements scolaires, bénéficiant à 162 000 élèves et cadres éducatifs.

Un projet de valorisation des zones irriguées, dont la création d'un pôle oasien à Bordj Bourguiba (Tataouine)

Dans le secteur de l'irrigation, le ministère travaille sur la réalisation d'un projet de valorisation des zones irriguées par le développement des chaînes de valeur, pour un coût estimé à 198 millions de dinars, d'un projet d'intensification de l'agriculture irriguée en Tunisie, de projets de modernisation des zones irriguées dans le bassin inférieur de l'Oued Medjerda, et de l'utilisation des eaux traitées pour l'irrigation. De plus, un projet de remplacement des puits profonds dans le sud tunisien et la création d'un pôle oasien à Bordj Bourguiba (Tataouine) sont prévus.

Ben Cheikh a ajouté que le ministère de l'Agriculture collabore avec des établissements d'enseignement supérieur pour mener diverses expériences, telles que l'ensemencement des nuages, la réduction de l'évaporation, et l'utilisation de technologies modernes dans les mesures instantanées et l'irrigation.