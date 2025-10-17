Tunisie: Khaled Rahal - « Les patients atteints de cancer ne doivent pas interrompre leurs médicaments »

Le Dr. Khaled Rahal, spécialiste en chirurgie oncologique et président de l'Association Tunisienne de Soins des Patients atteints de Cancer du Sein, a appelé ce vendredi 17 octobre 2025 les patients à se conformer aux protocoles de traitement, à ne pas interrompre spontanément la prise de leurs médicaments et à respecter les prescriptions et les parcours thérapeutiques définis et décidés par les équipes médicales.

Des pratiques et comportements à adopter

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio Nationale, Khaled Rahal a affirmé que le refus de traitement et l'utilisation d'herbes sans consultation médicale sont parmi les erreurs les plus courantes.

Le Dr. Rahal a présenté une série de pratiques et de comportements que les patients atteints de cancer doivent suivre, consistant principalement en : une alimentation saine, l'arrêt du tabac, l'éloignement des fumeurs, l'évitement des boissons gazeuses et des boissons alcoolisées, l'éloignement des graisses d'origine animale, et ne pas abuser des sucres et des pâtisseries.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné le rôle important de la pratique régulière d'exercice physique dans la réduction de la maladie jusqu'à 40 %, et la nécessité de consommer des légumes et des fruits, mettant en garde contre l'obésité car elle augmente le risque de développer un cancer.

L'intervenant a expliqué que, selon les données, les résultats des examens et compte tenu de l'environnement familial de la femme, le médecin décide de la périodicité des examens (une fois par an ou une fois tous les un an et demi...).

Il a ajouté que les femmes dont les familles ont des antécédents de cancer ou de cancer du sein sont tenues de faire des examens de dépistage dès l'âge de 35 ans.

Le Dr. Rahal a déclaré que suivre ces conseils et adhérer à ces directives permet de détecter la maladie précocement et dans ses premiers stades, et ainsi d'éviter le stade de la mastectomie.

Il a précisé que la détection précoce de la maladie contribue à l'adoption d'un protocole de traitement léger (sans séances de chimiothérapie) et que le taux de guérison est très élevé, atteignant 100 %.

Khaled Rahal a invité les femmes à participer à une journée portes ouvertes pour le dépistage gratuit du cancer du sein qui sera organisée au Centre Culturel et Sportif d'El Menzah Six le 26 octobre.