Tunisie: L'Université de Carthage obtient un score exceptionnel dans l'indice de risque d'intégrité scientifique

17 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Université de Carthage a obtenu un score exceptionnellement bas dans l'indice de risque d'intégrité scientifique, avec un résultat de 0,25, soulignant son engagement ferme en faveur de l'éthique et de l'excellence dans la recherche académique.

Cet indice, conçu pour identifier les domaines à risque potentiel et fournir des outils d'analyse plutôt qu'un classement compétitif, confirme la rigueur et les bonnes pratiques de l'établissement tunisien dans le domaine de la recherche scientifique.

Selon la page officielle de l'Université sur Facebook, cette distinction illustre la volonté de l'institution de respecter les normes éthiques les plus élevées et de consolider sa position de leader dans le paysage académique tunisien. L'Université encourage par ailleurs l'ensemble de ses enseignants, chercheurs et étudiants à tirer parti de cette ressource afin de renforcer davantage les standards d'intégrité scientifique et de promouvoir l'excellence académique.

La dernière mise à jour de l'indice a porté sur plus de 2 000 universités dans le monde, avec une analyse spécifique des établissements tunisiens, offrant ainsi une vision globale et comparative de la situation de l'intégrité scientifique à l'échelle internationale.

Rappelons que l'Université de Carthage est un établissement public tunisien, reconnu comme un pôle de formation majeur. Dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, elle relève de la tutelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie.

L'université regroupe un large éventail de facultés et d'instituts, parmi lesquels la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, la Faculté d'Économie et de Gestion, la Faculté des Sciences, ainsi que de nombreuses écoles spécialisées dans l'ingénierie, l'agriculture, les communications, les arts, le tourisme, l'environnement et les sciences de la mer.

Cette reconnaissance internationale vient confirmer la réputation de l'Université de Carthage comme institution pionnière et modèle de qualité et d'intégrité académique en Tunisie.

Lire l'article original sur La Presse.

