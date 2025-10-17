Tunisie: BCT - Le pays se prépare à la prochaine évaluation de Moody's

17 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fathi Zouheir Nouri, a tenu, jeudi 16 octobre 2025, une série de réunions avec des représentants d'institutions financières internationales, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se tiennent du 14 au 18 octobre à Washington.

Lors de sa rencontre avec les responsables de l'agence internationale de notation Moody's, le gouverneur a présenté un aperçu des dernières évolutions économiques et financières en Tunisie depuis la précédente évaluation de l'agence. Il a mis en relief les résultats positifs atteints par l'économie nationale en 2025, selon un communiqué publié vendredi 17 octobre 2025 par la BCT.

Fathi Zouheir Nouri a précisé que cette amélioration reflète les efforts nationaux intensifs visant à placer la Tunisie sur une trajectoire de croissance économique durable, soulignant le rôle central des politiques adoptées récemment, qui ont renforcé la stabilité économique et financière et conduit à l'amélioration de la notation souveraine par l'agence Fitch, passée de CCC+ à B- avec perspective stable.

La préparation de la Tunisie pour la prochaine évaluation par Moody's, prévue au premier trimestre 2026, a également été évoquée.

Le Gouverneur de la BCT a aussi tenu une séance de travail avec des banques et institutions financières internationales, abordant l'évolution des indicateurs économiques et financiers de la Tunisie au cours des dernières années. Il a salué la capacité de l'économie nationale à amortir les chocs et à maintenir une croissance pérenne, et a souligné l'importance du rôle de ces institutions, notamment celles disposant de filiales en Tunisie, dans la promotion de la performance économique tunisienne sur les marchés financiers internationaux et dans le renforcement de la coopération bilatérale.

Enfin, Fathi Zouheir Nouri a rencontré un groupe d'investisseurs internationaux spécialisés dans les obligations tunisiennes, affirmant que la Tunisie traverse actuellement une phase de redressement économique, illustrée par les résultats positifs de 2025, et réaffirmant que la BCT continuera à coordonner avec les autorités gouvernementales pour renforcer la confiance des investisseurs et garantir l'accès aux marchés financiers internationaux.

