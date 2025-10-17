Tunisie: Dépôt imminent du projet de Code des changes au Bureau d'ordre de l'ARP

Le projet de Code des changes préparé par le Parlement tunisien sera déposé au Bureau d'ordre de l'Assemblée des représentants du peuple en début de semaine prochaine, a annoncé Maher Ktari, membre de la commission des finances, ce vendredi 17 octobre 2025. Le texte, déjà signé par plusieurs députés, introduit d'importantes réformes dans la gestion des devises, des comptes étrangers et des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin.

Lors de son passage ce vendredi 17 octobre 2025 sur les ondes d'Express FM, Ktari a précisé que le nouveau code redéfinit le concept de résidence et simplifie de nombreuses procédures auparavant jugées contraignantes ou lentes.

Par ailleurs, Ktari a abordé la situation environnementale dans le gouvernorat de Gabès, rappelant que la santé des citoyens reste la priorité et dénonçant les problèmes sanitaires importants auxquels la population locale est confrontée.

Concernant les mouvements sociaux, il a insisté que les manifestations pacifiques sont légitimes, mais les rassemblements nocturnes posent problème et sont inacceptables.

Pour rappel, le projet de Code des changes constitue une étape majeure pour la modernisation du cadre financier tunisien et pourrait avoir un impact significatif sur les transactions en devises et sur l'usage des crypto-monnaies dans le pays.