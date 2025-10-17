Tunisie: INTERTEX Sousse 2025 - Le Salon international du textile ouvre ses portes

Le Salon international du textile et de l'habillement INTERTEX Sousse 2025 a ouvert ses portes hier jeudi 16 octobre 2025 au Palais des expositions de Sousse, lors d'une cérémonie officielle présidée par le gouverneur de Sousse.

Cet événement majeur, qui réunit des centaines de professionnels, industriels et experts du secteur textile, se positionne comme un espace d'échanges, d'innovation et de partenariats économiques entre la Tunisie et de nombreux pays participants.

Organisé sur plusieurs jours, INTERTEX Sousse met en lumière les dernières tendances et technologies dans le domaine du textile, de la confection, de la mode et des équipements industriels.

Le salon regroupe des entreprises tunisiennes et étrangères, des startups innovantes, ainsi que des associations professionnelles engagées dans le développement durable et l'économie circulaire.

Le Gouverneur de Sousse a salué l'importance stratégique du secteur textile tunisien, moteur de l'économie nationale et vecteur de création d'emplois, d'exportations et de savoir-faire industriel reconnu à l'international.

L'inauguration s'est déroulée en présence de nombreuses délégations économiques et institutionnelles, témoignant du rayonnement croissant de Sousse comme pôle textile méditerranéen.

Le Salon INTERTEX Sousse 2025 se poursuivra jusqu'au 18 octobre, avec un programme riche de conférences, rencontres B2B, et démonstrations technologiques, confirmant sa place parmi les événements phares du calendrier industriel tunisien.