Congo-Kinshasa: Suspension de la formation des séminaristes dans le diocèse de Wamba

Kinshasa — Le refus du clergé et de certains laïcs d'accepter Mgr Emmanuel Ngona Ngotsi comme évêque du diocèse de Wamba (au nord-est de la République démocratique du Congo) a conduit à la décision de suspendre la formation des séminaristes du diocèse.

Mgr Ngona a été nommé évêque de Wamba le 17 janvier 2024, mais il n'a pas pu prendre possession du diocèse en raison des protestations du clergé et d'un nombre non négligeable de laïcs. Malgré les différentes tentatives de dialogue engagées par le Saint-Siège par l'intermédiaire du Dicastère pour l'évangélisation, Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières, par la Nonciature Apostolique et par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), la situation n'a pas été résolue.

C'est pourquoi, le 15 avril dernier, dans une communication adressée au Nonce Apostolique en RDC,Mgr Mitja Leskovar, signée Son Éminence le cardinal Luis Antonio G. Tagle, Pro-préfet du Dicastère pour l'évangélisation, section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières, et Son Excellence Mgr Fortunatus Nwachukwu, secrétaire du même Dicastère, ont décidé d'interrompre la formation des futurs prêtres dans le diocèse de Wamba.

Après avoir rappelé « la situation pénible du diocèse de Wamba », le Dicastère pour l'évangélisation affirme : « Étant donné qu'à l'heure actuelle, un environnement aussi problématique n'est pas propice à la formation des futurs prêtres, ce Dicastère, compte tenu de la demande répétée de Votre Excellence, a décidé de suspendre temporairement toutes les activités de formation au séminaire préparatoire et au petit séminaire à la fin de l'année universitaire en cours, c'est-à-dire le 30 juin 2025 ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son Excellence Mgr Sosthène Ayikuli Udjuwa, évêque de Mahagi-Nioka et Administrateur Apostolique de Wamba, a ensuite annoncé la décision prise par le Dicastère. Conformément à cette décision, Mgr Ayikuli rappelle que « les séminaristes qui souhaitent poursuivre leur formation sacerdotale pourront s'adresser à d'autres évêques congolais qui pourront les accepter après un discernement approprié. Quant aux formateurs et aux professeurs des deux séminaires, ils devront être affectés à d'autres tâches ministérielles que la formation ».