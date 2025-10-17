Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello confie sa candidature au royaume Sanwi

Le candidat souverainiste a reçu les bénédictions du roi du Sanwi, Sa Majesté Nanan N'Douffou V.

Une étape importante a été effectuée par le candidat Ahoua Don Mello dans sa conquête de la présidence de la Côte d'Ivoire. Sa délégation et lui ont visité le royaume du Sanwi, hier, en se rendant à Krindjabo, dans le département d'Aboisso (Sud-Comoé). Ils ont été accueillis par Kouao Anoh, le chef du village de Krindjabo, dans la cour royale.

Après les civilités, le roi, Sa Majesté Nanan Amon N'Douffou V, l'a reçu en aparté. « Krindjabo est la mère de la Côte d'Ivoire. C'est ici que le premier traité a été signé lors de la conquête du territoire ivoirien. C'est tout à fait normal que nous venions saluer le roi de Krindjabo. L'accueil a été très chaleureux. Nous avons les bénédictions du roi.

Nous partons satisfait. Les clés de la Côte d'Ivoire nous sont remises afin que nous puissions parcourir toute la Côte d'Ivoire », a déclaré le candidat indépendant à l'élection présidentielle, Ahoua Don Mello. Qui a poursuivi, l'après-midi, sa rencontre avec les populations de la région du Sud-Comoé, notamment d'Ayamé et de Maféré.

Avant d'échanger avec l'autorité royale, Ahoua Don Mello a animé un meeting à Gonzagueville à Abidjan où il a livré son message de souveraineté de la Côte d'Ivoire aux jeunes. Qui ont rassuré le candidat de leurs suffrages.