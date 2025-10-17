Cote d'Ivoire: Koumassi - Un jeune de 16 ans poignarde à mort son ami

L'histoire remonte à la nuit du samedi 7 juin 2025, à Koumassi, dans le district autonome d'Abidjan. Une querelle a éclaté entre Pablo, âgé de 16 ans, et Sako Ahamad, âgé de 23 ans.

Mécontent, Pablo s'est emparé d'un couteau et a porté un coup fatal à Sako Ahamad, le fils de l'imam de la mosquée de Koumassi Pharmacie Soleil. Après son forfait, il a disparu dans la nature.

En octobre 2025, les agents de la Brigade de recherche et d'intervention (Bri-Sud) ont bouclé l'enquête et mis fin à la cavale de Pablo.

Ce dernier a reconnu les faits. Il a été placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.

Il devra comparaître devant les juridictions compétentes pour répondre de son acte, celui d'avoir ôté volontairement la vie à autrui.