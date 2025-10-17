À quelques semaines de la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, le Centre AHOU, en partenariat avec les Bénévoles de l'EMI, a lancé une formation d'observateurs électoraux dans le cadre du projet "Regards Croisés : Femmes et Jeunes dans les Élections". Objectif : collecter des données rigoureuses sur la participation réelle des femmes et des jeunes au processus électoral.

La salle de formation d'Abidjan-Cocody était au rythme, le 10 octobre 2025, d'un engagement citoyen fort. Sous la coordination du Dr Anne Nadège Assa Hon, présidente du Centre AHOU et coordonnatrice du projet "Regards Croisés", une centaine de jeunes venus d'Abidjan, Korhogo et Bouaké ont pris part à une session de formation préparatoire à l'observation électorale. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet novateur financé par European Partnership for Democracy (EPD), à travers le programme Woman and Youth Democracy Engagement (WYDE).

« Nous observons tout le processus électoral depuis l'inscription sur la liste, et nous formons nos observateurs afin qu'ils soient prêts pour le jour du scrutin », a expliqué Dr Assa. Au total, 150 observateurs seront déployés sur le terrain, dont 25 à Korhogo, pour documenter de manière scientifique la participation des jeunes et des femmes lors de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain.

La formation vise à renforcer les capacités des observateurs sur les méthodes d'observation électorale, l'usage des outils numériques, ainsi que sur les principes de neutralité, d'éthique et de professionnalisme. Des simulations pratiques sont prévues, à l'aide de tablettes et de grilles d'observation, pour assurer la remontée rapide des données.

Selon la coordonnatrice du projet, cette démarche revêt un enjeu majeur : « Les jeunes représentent 75 % de la population et les femmes près de 48 %. Pourtant, leur présence dans le jeu électoral demeure marginale. Il est donc urgent de comprendre les causes de cette sous-représentation et de formuler des recommandations pertinentes aux institutions et aux partis politiques. »

Le projet "Regards Croisés" ambitionne ainsi de documenter les dynamiques d'exclusion et de participation des jeunes et des femmes, tout en promouvant leur engagement citoyen. Il s'étend sur quatre zones stratégiques : Yopougon, Cocody, Bouaké et Korhogo, représentatives de la diversité sociopolitique ivoirienne.

Les observateurs sélectionnés, majoritairement âgés de 18 à 35 ans, ont été choisis pour leur motivation, leur sens de l'éthique et leur disponibilité le jour du scrutin. Leur mission consistera à collecter des données fiables sur la présence, le rôle et la perception des jeunes et des femmes dans toutes les étapes du processus électoral -- des candidatures à la période post-électorale.

Pour Dr Assa, cette initiative marque une première dans l'histoire de l'observation électorale en Côte d'Ivoire : « C'est la première fois qu'un projet s'intéresse spécifiquement à la participation des jeunes et des femmes. Nous avons foi que leurs contributions permettront de nourrir un plaidoyer solide en faveur d'une démocratie plus inclusive. »