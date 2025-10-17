Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Alassane Ouattara - « Je suis candidat pour continuer de travailler pour le progrès et le développement »

Le porte-flambeau des Houphouëtistes a été baptisé, hier, sur l'espace du centre culturel de Bondoukou, Nanan Yao Affriyé.

Le candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, a bénéficié, hier, de l'onction des têtes couronnées du Zanzan. A Bondoukou, dans une rencontre tenue dans la pure tradition akan, le porte-flambeau des Houphouétistes, après les bénédictions reçues, a salué la mobilisation de ces garants de la tradition.

Il leur a demandé de l'accompagner de leurs prières dans sa course à la magistrature suprême. « Je suis venu vous confier ma candidature. Je suis venu vous dire que je suis candidat pour continuer de travailler pour le progrès et le développement », a-t-il déclaré.

Le représentant du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre a indiqué que l'apport de la chefferie dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire est l'une de ses priorités. D'où son déplacement en personne dans cette région pour communier avec ces hôtes de marque. Sa présence dans ce district s'explique également par son caractère cosmopolite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, pour lui, les peuples brong, koulango, agni et malinké et les ressortissants de la sous-région vivent en parfaite harmonie, conformément à sa vision du vivre-ensemble.

Le directeur national de campagne chargé du district du Zanzan, Kobenan Kouassi Adjoumani, au nom des populations, a rassuré le candidat du Rhdp : « Le Zanzan est prêt, acquis à votre cause et solidaire de votre candidature. Le 25 octobre, nous allons aller vous plébisciter, vous honorer dans les urnes ».

Alassane Ouattara a été baptisé Nanan Yao Affriyé. Il a reçu les attributs de son nouveau titre.