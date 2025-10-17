Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Jean-Louis Billon expose sa politique d'une économie forte à la tribune de la Cgeci

Devant les chefs d'entreprise, le candidat du Code a détaillé une stratégie ambitieuse de transformation économique fondée sur la confiance, la justice et la souveraineté.

Face au Patronat (Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire), le 15 octobre, au Plateau, le candidat du Congrès démocratique (Code), a livré une vision résolument tournée vers une économie forte et souveraine.

« La Côte d'Ivoire doit produire, transformer et créer la valeur ici », a-t-il martelé devant ses collègues entrepreneurs, qu'il considère comme les piliers de la prospérité nationale.

L'État qu'il envisage sera un partenaire stratégique du secteur privé. Pour cette raison, il promet une fiscalité simplifiée, des délais de paiement raccourcis, des procédures allégées pour créer une entreprise. « Il faut un environnement stable et prévisible », a-t-il insisté, prônant une gouvernance fondée sur la transparence, la responsabilité et l'efficacité.

La justice économique est au cœur de son projet à travers la création de tribunaux commerciaux régionaux, d'un guichet unique de résolution des litiges, et l'encadrement strict des contrôles fiscaux.

Pour Jean-Louis Billon, restaurer la confiance est un impératif économique car « sans confiance, il n'y a ni investissement ni croissance ».

Son programme inclut aussi des investissements massifs en infrastructures, une administration digitalisée, un vaste programme d'emploi jeune, une couverture maladie renforcée et un accès équitable au crédit pour les femmes... « L'entrepreneur ivoirien doit savoir qu'il a un État juste et fiable à ses côtés », a conclu Billon.