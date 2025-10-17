Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Henriette Lagou veut une décentralisation très poussée

17 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marcel Appena

Doter la Côte d'Ivoire d'un climat de paix perpétuel pour un développement économique harmonieux qui repose sur une profonde politique décentralisée, telle est l'ambition de la candidate Henriette Lagou.

La prétendante au fauteuil présidentiel du Gp-Paix, Henriette Adjoua Lagou, a fait un constat. Après 15 années de pouvoir, « les disparités régionales et politiques restent des sources de division et trop souvent, l'unité nationale est mise à mal par des intérêts qui éloignent les Ivoiriens les uns des autres ». Que faire pour y remédier ?

Dans son projet de société, la candidate Henriette Lagou entend accorder une place de choix à la décentralisation. De Daou-kro à Bocanda, en passant par Kouassi Kouassikro, elle en a parlé longuement. « Il s'agit d'approfondir au mieux la décentralisation », clame-t-elle.

L'un des objectifs de cette politique poussée de la décentralisation, c'est d'amener à renforcer davantage « l'apprentissage de la démocratie sur le plan local ». Mais surtout, il s'agira d'assurer une participation à grande échelle des populations au processus de développement du pays.

« Le projet que nous proposons fait des collectivités décentralisées, le coeur de notre modèle de développement qui va se réaliser par la structuration de l'espace national et le développement de proximité », a-t-elle insisté.

Au finish, elle entend procéder à un transfert de compétences et des ressources aux collectivités locales, en vue de les amener à répondre efficacement à leurs besoins spécifiques.

