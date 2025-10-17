Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'ex-Première dame fêtée dans le Gbêkê

17 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Benoit Hili

La troupe de la candidate du Mgc a poursuivi sa course électorale par une escale dans la capitale du centre.

Simone Gbagbo à Bouaké, ce fut un peu les retrouvailles. Son meeting, le mercredi 15 octobre, au quartier Air France 2, à l'espace du jardin public municipal, a donné l'image d'une fête de retrouvailles entre la candidate et des populations en effervescence.

Des centaines de fans ont vibré en communion. Carnavalesque, la fête rythmée de sonorités locales, a pris des airs de kermesse. « Nous sommes disponibles pour vous dans votre combat. Nous croyons en vous et dans les valeurs que vous incarnez », a assuré Koné Ardjouman, coordinateur régional du Mouvement des générations capables (Mgc) de Bouaké.

« C'est avec cette maman-là, que le président Laurent Gbagbo a gouverné le pays. Si elle a accompagné (un homme), ça veut dire qu'elle peut faire », a estimé Kouakou Natalie, la vice-présidente du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep). Le Cojep de Charles Blé Goudé est, faut-il le rappeler, l'un des piliers de la candidate, depuis le 8 octobre dernier.

Vice-président du Mgc chargé du district de la région de Gbêkê, Konan Didier Paul a inscrit « l'essence et le sens » de ce ras-semblement du 15 octobre dans le cadre de retrouvailles presque familiales.

Car l'ex-Première dame était dans le Gbêkê en 2008 pour allumer la flamme de la paix et elle y était encore en 2023 pour, cette fois-ci, prôner la réconciliation, lors de la première édition fête de liberté du Mgc, malgré ses quatre années en prison à la suite de la crise de 2011.

Le langage et le message toujours sans ambages, la candidate a répété sa rage contre le régime accusé de mille blocages et dérapages.

