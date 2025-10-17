Afrique de l'Ouest: Sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre - Un appel urgent à garantir leurs droits

Plus de cent filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunies les 10 et 11 octobre 2025 à Dakar, au Sénégal, à l'occasion d'un sommet organisé dans le cadre de la Journée internationale de la fille.

Ces participantes ont saisi cette tribune pour exprimer leurs préoccupations aux décideurs politiques. Elles ont notamment appelé à des mesures urgentes pour mettre fin à la discrimination et à la violence, et pour garantir leurs droits à l'éducation, à la santé, à la protection et à la participation.

« Nous voulons être prises en compte lorsque notre histoire sera écrite, car nos voix comptent », peut-on lire dans un rapport d'activités reçu de l'Unicef le mercredi 15 octobre 2025.

S'adressant aux gouvernants, les filles souhaitent que leurs voix soient placées au coeur de la prise de décision. Elles demandent la création d'espaces sûrs pour briser les tabous et permettre une expression libre ; la formation des professionnels afin qu'ils répondent aux réalités vécues par les filles ; ainsi qu'un suivi rigoureux de la mise en oeuvre des lois et programmes, pour que leurs droits deviennent une réalité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette dynamique de lutte contre toutes les formes de discrimination, les participantes à ce sommet préconisent aux décideurs de rendre l'école juste et inclusive pour toutes, afin que chaque fille puisse exercer pleinement son droit à l'éducation. Elles recommandent également un accès à des services de santé de qualité, confidentiels et accessibles.

« Protégez notre planète, protégez notre avenir. Le changement climatique est une réalité qui met la vie des filles en danger -- agissez dès maintenant pour nos communautés. Mettez fin au mariage des enfants et aux Mutilations génitales féminines (Mgf) », ont-elles plaidé dans ce rapport.

En outre, elles invitent les autorités politiques à dire non à la violence basée sur le genre, en adoptant des règles et des sanctions fortes.

À travers ces propositions, les participantes estiment que, trente ans après la Déclaration de Beijing sur les droits des femmes, les filles de la région considèrent que « les progrès sont trop lents et que les promesses ont été rompues ».