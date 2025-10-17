Ile Maurice: Arvin Boolell ministre de l'Agro-industrie, de la Pêche et de l'Économie bleue

17 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Huit mois après avoir pris à la tête du ministère de l'Agro-industrie, de la Pêche et de l'Économie bleue, le Dr Arvin Boolell fait le point sur les grands chantiers du secteur. Dans cet entretien, il revient sur les priorités de son action : sécurité alimentaire, modernisation de l'agriculture, soutien aux jeunes planteurs et relance de la filière sucrière.

Le ministre aborde également les questions sensibles du moment : la pêche semi-industrielle, les zones agricoles spéciales ou encore la controverse sur les vétérinaires malgaches et l'enregistrement national des chiens.

Face aux critiques, Arvin Boolell plaide pour une approche pragmatique : repenser le modèle agricole mauricien tout en protégeant les acteurs du terrain -- planteurs, éleveurs et pêcheurs.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.