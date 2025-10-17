Ile Maurice: Arvin Boolell ministre de l'Agro-industrie, de la Pêche et de l'Économie bleue

Huit mois après avoir pris à la tête du ministère de l'Agro-industrie, de la Pêche et de l'Économie bleue, le Dr Arvin Boolell fait le point sur les grands chantiers du secteur. Dans cet entretien, il revient sur les priorités de son action : sécurité alimentaire, modernisation de l'agriculture, soutien aux jeunes planteurs et relance de la filière sucrière.

Le ministre aborde également les questions sensibles du moment : la pêche semi-industrielle, les zones agricoles spéciales ou encore la controverse sur les vétérinaires malgaches et l'enregistrement national des chiens.

Face aux critiques, Arvin Boolell plaide pour une approche pragmatique : repenser le modèle agricole mauricien tout en protégeant les acteurs du terrain -- planteurs, éleveurs et pêcheurs.