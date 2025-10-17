Ile Maurice: Les revenus reculent à Rs 8,7 Mds en août

La Banque de Maurice (BoM) a publié son état financier pour le mois d'août 2025. Au-delà des chiffres techniques, une tendance se dégage : l'institution a vu ses revenus diminuer par rapport au mois précédent, signe de conditions moins favorables.

Le revenu global de la Banque centrale, qui reflète la performance de ses placements et de ses opérations, est tombé à Rs 8,7 milliards, contre Rs 11 milliards en juillet. Cette diminution est notable car elle traduit un repli de la rentabilité de l'institution, malgré un portefeuille d'actifs globalement solide. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution : la valorisation de certains placements financiers, l'évolution des marchés internationaux ou encore une gestion plus prudente de ses réserves.

Pour le grand public, cela signifie que la BoM gagne moins sur ses investissements et ses opérations de politique monétaire. Au total, lesactifs de la BoM- ce qu'elle possède - sont passés deRs 530 milliards en juillet à environ Rs524 milliards en août. Cette contraction est surtout liée à une baisse des «actifs étrangers» placés dans des titres financiers à long terme. En revanche, la BoM a enregistré une légère hausse de ses avoirs en or et dans certains placements dont la valeur est ajustée en fonction des marchés. Du côté local, la situation reste stable, notamment grâce à sa participation de Rs 81 milliards dans la Mauritius Investment Corporation.

Les engagements financiers de la Banque - ce qu'elle gère pour d'autres - se sont également réduits, passant de Rs 467 milliardsen juillet àRs 464 milliardsen août. Le fait marquant concerne les dépôts du gouvernement auprès de la BoM : ils sont tombés à Rs 3,1 milliards, contre plus de Rs 9 milliards le mois précédent. Cette baisse traduit probablement un recours accru de l'État à ses propres fonds pour financer ses dépenses. En parallèle, les dépôts des banques commerciales sont restés solides, légèrement en hausse à près de Rs 90 milliards. Enfin, la monnaie en circulation - les billets et les pièces entre les mains des Mauriciens - a progressé à Rs 66,4 milliards, contre Rs 65,7 milliards. Cela montre une demande accrue de liquidités dans l'économie dans un contexte où le gouvernement puise davantage dans ses ressources.