Ile Maurice: Harris Khoobeelass, l'un des derniers soldats...

Harris nous a quittés hier. Il est parti, tranquillement, de la même manière qu'il avait quitté la politique, il y a quelques décennies, avec humilité, avec cette sagesse des hommes qui s'en vont, sans rancune, ni amertume.

Un militant de la première heure. Celui qui a été à la fondation même de cette pensée gauche mauricienne qui, fin des années 60 ,trouvait qu'il fallait départir de la politique mainstream existante, et qu'il fallait proposer quelque voie en ligne avec les aspirations des jeunes, avec le courant universel qui traversait le monde. C'était au lendemain de mai 68.

Candidat malheureux aux élections de 1976, et posant sous la bannière du MMM, Harris y est resté fidèle, quoiqu'ayant pris graduellement ses distances du parti qu'il avait, à sa manière, contribué à bâtir.

L'homme est resté profondément de gauche avec une sens aigu d'analyse, critiquant avec intelligence et élégance les dérives qu'il constatait dans l'univers politique. Lui, est resté vrai, humble, loin de l"ambition de se mêler à toute la dentellerie, la frivolité, l'hypocrisie de ceux qui se détournaient de leurs convictions politiques.

Harris est resté fidèle à sa manière de penser, de critiquer, de dire avec un certain débit, lent, posé, ce qu'il pensait de la chose politique. Son jugement était marqué de profondes réflexions, d'intelligence, se disait en peu de mots bien pesés. Ses propos étaient empreints de souvenirs, des pages d'histoire, il vous citait des anecdotes des années de braise, il parlait des meetings qu'il animait à Montagne Blanche, de ses camarades de lutte, Kushiram et Balgobin. Harris vivait ces années où régnait une certaine pureté en politique, une croyance, l'espoir de la réalisation d'un idéal.

Harris portait en lui ce brin de lumière qu'il a su faire briller à sa façon, pour sa famille et ses proches, pour ses élèves, ses amis, les gratifiant d'une intelligence silencieuse, avec toujours des mots qui ne dérangeaient pas, des propos empreints de sagesse. Tous garderont un bon souvenir de lui !

Adieu Harris. Et Merci !