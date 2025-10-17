Ile Maurice: Un couple britannique arrêté avec plus de 37 kg de hashish

Lundi, le 15 octobre, la vigilance des douaniers de la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) de la Mauritius Revenue Authority (MRA) a permis de déjouer une importante tentative de trafic de drogue à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. Deux ressortissants britanniques, un homme de 30 ans et une femme de 22 ans, ont été arrêtés après la découverte de 37,1 kilos de haschisch, dissimulés dans leurs bagages. La valeur marchande de la drogue est estimée à plus de Rs 185 millions.

Arrivés à bord du vol AF470 en provenance de France, les deux passagers identifiés comme Thomas Munro et Sinead Hart semblaient tout à fait ordinaires. Mais lors d'un examen physique minutieux de leurs bagages, les douaniers de la MRA ont remarqué des anomalies dans la structure de leurs valises. Après ouverture, ils ont mis au jour plusieurs paquets soigneusement dissimulés et enveloppés. Chaque valise contenait respectivement neuf et dix paquets, soit un total de 19 colis. Les premiers tests ont confirmé qu'il s'agissait d'une substance compressée, suspectée d'être du haschisch.

Les douaniers de la CANS ont immédiatement sécurisé les exhibits avant d'alerter les éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Les deux passagers britanniques ont été placés en état d'arrestation et conduits pour interrogatoire. Selon une source proche de l'enquête, les suspects séjournaient dans un resort de Blue Bay, ce qui laisse penser que leur séjour n'était que touristique.

Les 37,1 kg de haschisch ont été pesés et placés sous scellés pour analyses approfondies au Forensic Science Laboratory. L'enquête, désormais dirigée par une équipe de l'ADSU, vise à déterminer si ce couple faisait partie d'un réseau international.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autorités n'excluent pas que d'autres complices soient impliqués, notamment au niveau logistique. Les enquêteurs examinent la possibilité que cette opération fasse partie d'un circuit plus large de transit de stupéfiants via Maurice. Selon un enquêteur présent sur les lieux, «cette saisie démontre que malgré les stratagèmes de plus en plus sophistiqués, aucun trafic n'est à l'abri de la vigilance de nos équipes.» L'enquête suit son cours. Les deux Britanniques, actuellement en détention, devraient comparaître devant la justice mauricienne sous peu.