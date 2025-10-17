Ile Maurice: Thierry Ramasawmy - «Le système d'alerte n'est pas là pour affoler mais pour informer et responsabiliser»

17 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Face à la hausse de la demande électrique en été, le Central Electricity Board (CEB) met en place un dispositif inédit d'alerte colorée pour sensibiliser le public à une consommation responsable d'énergie. Avec la montée des températures et l'usage intensif de climatiseurs, ventilateurs et appareils ménagers, la demande en électricité atteint des sommets en été. Pour prévenir les risques de surcharge et éviter des coupures massives, le CEB a lancé un nouveau système d'alerte, basé sur un code couleur simple : vert, jaune et rouge.

L'alerte rouge de mercredi

Le responsable du CEB a rappelé que, mardi soir, deux moteurs d'un producteur indépendant étaient tombés en panne, privant le réseau de près de 56 MW. À cela s'est ajouté un problème à la centrale de Fort-George, causant une perte supplémentaire de 30 MW. «Nous nous sommes retrouvés sans marge de manoeuvre. D'où la décision de déclencher une alerte rouge pour informer la population», a-t-il précisé. Cette mesure visait à encourager un effort collectif. Et les Mauriciens ont répondu présents : selon le CEB, la consommation nationale a baissé de 10 à 12 MW dans les heures qui ont suivi.

«Ne pas confondre alerte rouge et "blackout"»

Thierry Ramasawmy a tenu à dissiper toute confu- sion : «Le passage en alerte rouge ne signifie pas qu'il y aura coupure d'électricité. C'est un signal de prudence, pas de panique.» Il a aussi noté qu'un phénomène de panic buying s'est manifesté, certains consommateurs ayant acheté de grandes quantités de crédits d'électricité par crainte d'une coupure généralisée. «C'est typiquement mauricien, un réflexe culturel. Mais nous rassurons tout le monde : le CEB n'a pas programmé de délestage national, seulement des mesures ciblées en dernier recours», a-t-il ajouté.

