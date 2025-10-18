Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 octobre 2025

revue de presse

Cameroun : Vives tensions à Dschang, le RDPC fustige l'opposition et promet la justice

La tension monte au Cameroun, alors que le Conseil constitutionnel s'apprête à proclamer les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. La ville de Dschang, dans la région de l’Ouest, a été le théâtre de violences le 15 octobre, marquées par l'incendie de bâtiments publics et de propriétés privées.

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au pouvoir, est monté au créneau, jeudi 16 octobre 2025, pour dénoncer fermement ces événements, qu'il impute directement à l'opposition.

Des manifestations liées à des allégations de fraude électorale ont dégénéré mercredi dernier à Dschang. Selon le Journal Du Cameroun, des manifestants ont notamment incendié la permanence locale du RDPC, le Palais de justice de la ville et le domicile du recteur de l’Université de Dschang. (Source allAfrica)

Sénégal-Rwanda : Un partenariat en plein essor

En visite d’État à Kigali, le président Bassirou Diomaye Faye renforce avec Paul Kagame une coopération déjà illustrée par leurs récentes rencontres à Dakar, axées sur l’innovation et le développement durable.

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce vendredi à Kigali pour une visite d’État de trois jours, à l’invitation de son homologue rwandais Paul Kagame.

À son arrivée à l’aéroport international de Kigali, le chef de l’État sénégalais a été accueilli chaleureusement par le président rwandais, dans un climat d’amitié et de coopération fraternelle, a rapporté la présidence sénégalaise sur ses réseaux sociaux consultés à APA. (Source Apanews)

Elly Savatia remporte le prestigieux Prix Afrique 2025 avec une application révolutionnaire de traduction en langue des signes

L’innovateur Elly Savatia décroche une récompense de 50 000 livres sterling pour Terp 360, une solution basée sur l’intelligence artificielle qui promet de transformer l’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes à travers le continent africain.

L’Académie royale d’ingénierie a couronné hier à Dakar un nouveau champion de l’innovation africaine. Elly Savatia, entrepreneur kenyan, a remporté le Prix Afrique 2025 de l’innovation en ingénierie pour son application Terp 360, qui utilise des avatars 3D pour traduire instantanément la parole en langue des signes. Cette distinction, dotée de 50 000 livres sterling, représente la plus importante récompense dédiée à l’ingénierie sur le continent africain. (Source Afrik.com)

La Guinée s’apprête à exploiter, enfin, le fer du Simandou

Après 18,5 milliards d’euros d’investissements, la construction de plus de 650 kilomètres de voies ferrées et d’un port, les autorités entendent extraire à terme 60 millions de tonnes de minerai par an de ces gisements découverts il y a plusieurs décennies.

Au pied des monts de la chaîne du Simandou, dans les plaines luxuriantes de la Guinée forestière, des milliers de camions, ouvriers et excavateurs ont commencé à dévorer la montagne et son manteau de verdure tropicale.

Là, un projet minier titanesque promet de propulser ce pays pauvre d’Afrique de l’Ouest au rang des plus grands exportateurs de fer mondiaux, suscitant l’espoir de faire décoller l’économie du pays, mais aussi l’inquiétude des populations locales quant à l’impact environnemental et social du projet. (Source Le Monde Afrique)

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Le gouvernement répond aux critiques d’Amnesty International sur les manifestations

Le gouvernement ivoirien rejette les accusations d’Amnesty International sur la gestion des récentes manifestations de l’opposition, invoquant des mesures temporaires pour préserver la sécurité avant la présidentielle.

Le gouvernement ivoirien a rejeté, vendredi 17 octobre, les critiques formulées par Amnesty International à propos de la gestion des récentes manifestations de l’opposition.

Dans un communiqué, les autorités rappellent que le droit de manifester pacifiquement est garanti par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire, tout en précisant que son exercice peut être encadré par la loi pour des raisons de sécurité ou d’ordre public. (Source Africa Radio)

« Histoire générale de l’Afrique » : L’achèvement d’une immense fresque historique portée par l’Unesco

L’Unesco présente vendredi 17 octobre les trois derniers volumes de l’Histoire générale de l’Afrique, un travail de refondation du récit historique africain lancé au moment des indépendances et qui s’est poursuivi pendant 60 ans.

Des centaines de chercheurs ont été mobilisés, des milliers de pages de texte écrites pour essayer de débarrasser l’histoire de l’Afrique du regard colonial. Il reste cependant à cette œuvre, gigantesque par l’ambition et le format, à sortir des cercles d’initiés.

En 1981, la plume d’Ahmadou Mahtar M’Bow, à l’époque directeur général de l’Unesco, décrit les puissantes chimères qu’il faudra terrasser dans le texte à venir. « Longtemps, mythes et préjugés de toutes sortes ont caché au monde l’histoire réelle de l’Afrique. Les sociétés africaines passaient pour des sociétés qui ne pouvaient avoir d’histoire », écrit-il dans sa préface au volume I de l’Histoire générale de l’Afrique. (Source RFI)

Réformes, dette, digitalisation : Lomé affine sa stratégie économique avec ses partenaires multilatéraux

Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, participe cette semaine aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, dans un contexte stratégique de suivi des réformes économiques engagées par le Togo.

Au cœur des échanges : le programme en cours dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Ce mécanisme de soutien financier vise à accompagner les pays à faible revenu dans la mise en œuvre de réformes macroéconomiques et budgétaires. Pour le Togo, la FEC constitue un outil central dans sa stratégie de maîtrise de l’endettement public, de renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, d’optimisation des dépenses publiques et d’amélioration du climat des affaires. (Source Togonews)

Au Bénin, le présidentiable des Démocrates sur la sellette

Après le dépôt de la candidature de Me Renaud Agbodjo à l’élection présidentielle béninoise de 2026 pour le compte du parti Les Démocrates de Thomas Boni Yayi, le député Michel Sodjinou ne souhaite plus lui accorder son parrainage.

Fin septembre, des observateurs taquins de la scène politique béninoise subodoraient que le parti Les Démocrates avait quelque difficulté à trouver un candidat à la présidentielle d’avril 2026, après le jet d’éponge de Thomas Boni Yayi.

Le principal parti d’opposition avait lancé un appel à candidatures à solder, en toute « inclusivité » et toute « transparence », ce 12 octobre. Fiers de leur processus démocratique, c’est finalement le 14 du mois que les Démocrates ont annoncé la désignation, parmi 34 dossiers étudiés, de l’avocat Renaud Agbodjo comme adversaire du ministre Romuald Wadagni, le dauphin de Patrice Talon. Tout devait donc aller pour le mieux dans le meilleur des duels de quadragénaires. Mais c’était sans compter avec un revirement politicien. (Source Jeune Afrique)

Mali : Le passeport AES passe sous contrôle de la société chinoise EMPTECH

Le Mali franchit une nouvelle étape dans sa modernisation administrative et sa souveraineté numérique avec la mise en service du passeport électronique AES, désormais produit par la société chinoise EMPTECH. Ce document de voyage moderne répond aux standards internationaux de sécurité et succède au système précédemment géré par la société française IDEMIA.

Fondée en 1995 et basée à Shenzhen, EMPTECH est spécialisée dans les documents d’identité et les solutions biométriques. Présente dans plus de 60 pays, elle a notamment fourni le système de passeports électroniques du Burkina Faso et développé des solutions d’identification nationale en Afrique et en Asie. L’entreprise emploie près de 1 000 ingénieurs et techniciens, dont 40 % dédiés à la recherche et au développement. (Source Beninwebtv)

Centrafrique : L’organisation du Caucus africain saluée aux USA

A Washington, le Caucus africain 2025 est encore dans tous les esprits. Près de 3 mois après la clôture de l’événement qui s’est tenu fin juillet à Bangui, la Centrafrique continue d’être félicitée quant à l’organisation de qualité de cet événement continental.

Cette semaine, lors des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale dans la capitale Américaine, la délégation Centrafricaine, avec à sa tête le Ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndoba a reçu de nombreux messages de félicitations de la part des hautes autorités de Bretton Woods. (Source Africa 24)



