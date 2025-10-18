Tunisie: Ligue des champions - 2e tour préliminaire aller - Rahimo FC - EST (Demain à 17h00) - Boualia et Konaté d'entrée !

En l'absence de Yan Sasse, blessé, Kouceila Boualia fera logiquement partie du onze de départ avec pour mission d'animer le couloir droit. Abdramane Konaté s'occupera du couloir gauche en remplacement de Belaïli.

La délégation "sang et or" s'est envolée hier pour Ouagadougou où elle affrontera demain à 17h00 Rahimo FC en match aller comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Comme lors du précédent déplacement effectué à Niamey, la délégation "sang et or" a affrété un avion militaire pour son voyage à la capitale burkinabè.

Cependant, Maher Kanzari s'est envolé pour Ouagadougou privé des services de cinq joueurs blessés : Youssef Belaïli, Yan Sasse, Mohamed Amine Tougaï, Mohamed Ben Ali et Yassine Meriah. Pour rappel, Belaïli a été victime d'une blessure musculaire contractée avec la sélection algérienne. Mohamed Ben Ali et Mohamed Amine Tougaï se sont blessés lors du classico disputé contre l'ESS et ont dû quitter le terrain en cours de jeu. Quant à Yan Sasse, il s'est blessé lors de la séance d'entraînement de lundi. Yassine Meriah, lui, a été touché au genou en équipe nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ceci dit, les solutions de rechange existent et on peut même avancer les noms de deux remplaçants qui feront partie demain après-midi du onze de départ, à savoir Kouceila Boualia qui remplacera Yan Sasse et Abdramane Konaté qui suppléera Youssef Belaïli. Boualia et Konaté auront la tâche d'animer les couloirs droit et gauche.

Revoilà Ben Hmida

Blessé depuis le 21 septembre dernier, une blessure musculaire contractée à Niamey au cours du match aller comptant pour le 1er tour préliminaire de la C1 africaine disputé contre l'Association Sportive des Forces Armées Nigériennes, Mohamed Amine Ben Hmida a réintégré le groupe mardi dernier. C'est la bonne nouvelle de la semaine pour le coach "sang et or".

A noter que Florian Danho est qualifié pour la Champions League à partir de ce tour et, de surcroît, il pourra prêter main-forte à ses coéquipiers demain.

Sur un autre volet, les négociations avec Onuche Ogbelu pour renouveler son contrat piétinent. Les exigences financières du joueur rendent ces négociations difficiles. Youssef Belaïli n'a pas rempilé, non plus. Des affaires à suivre !