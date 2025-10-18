Afrique: L'Etoile se prépare activement pour le déplacement à Nairobi - Regarder droit

Les Etoilés doivent continuer de scruter l'horizon devant eux, puisque les échéances africaines constituent un objectif primordial et seule la qualification est envisageable à ce stade de la saison. Pas question de revenir en arrière ou de laisser place aux regrets.

Après les deux matchs de championnat et la trêve internationale, l'ESS va replonger directement dans le 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Une double confrontation face aux Kényans de Nairobi United qui s'annonce plus que capitale et décisive, pour intégrer les phases de poules.

Ce sera ce dimanche pour la manche aller en terre kényane face à cette équipe promue en division supérieure du Kenya après avoir remporté deux titres lors de la saison 2024-2025, celui de champion de la 2e division et surtout celui de la coupe du Kenya face à Gor Mahia. Un adversaire à ne pas prendre à la légère, mais sans le surestimer non plus.

En championnat de 1ère division, le club est actuellement 5e avec 2 succès et 1 revers. Nairobi United vient de se payer le scalp de Kakamega Homeboyz 2-0, 3e l'an dernier. Un doublé d'un certain Enoch Machaka, à surveiller de près. Ce dernier a marqué le but de la victoire en finale de la Coupe du Kenya en juin dernier.

Mais aussi Ovella Ochieng, Duncan Omala et Gidepn ou Lesley Otieno sont à suivre. Pour l'ESS, le plus impérieux est de se focaliser sur ses propres forces et d'avancer dans la construction d'un jeu solide en défense et consistant en attaque. On fait confiance aux mêmes, en espérant qu'ils vont tirer le meilleur d'eux. Ainsi, le club vit entre confirmations et réajustements.

Nafkha doit confirmer

Mohamed Ali Nafkha, confirmé au poste d'entraîneur en chef de l'équipe première, a constitué la bonne surprise du début de saison. Maintenant, Nafkha a les pleins pouvoirs sur le banc de touche et les mains libres pour mener à bon port son équipe, sous l'oeil approbateur du président Zoubeir Beya, présent ces derniers jours pour encourager les siens pour le surpassement et à aller de l'avant.

Les accompagnateurs de l'équipe fraîchement nommés, à savoir Néjib Amara et Mohamed Ayachi, seront d'un apport certain en tant qu'encadreurs. Ceci tout en rappelant le rôle central de Saber Ben Fredj, premier responsable de la section football. Seul fait inhabituel, l'Etoile n'a pas disputé de matchs amicaux pour meubler la période d'interruption du championnat. Le choix a été axé sur la décompression après 2 matchs âprement disputés, face aux équipes du podium.

Pendant la trêve, certains joueurs ont brillé, à l'instar de l'attaquant Rayan Anen avec la sélection des jeunes par un doublé face à l'Irak. Ou encore le défenseur central kényan, Alphonce Omija, qui a disputé la 1ère mi-temps face à la Côte-d'Ivoire malgré une défaite 0-3. Deux joueurs compétitifs qui ont leur place dans le onze de départ.