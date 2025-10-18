Tunisie: Championnats universiatires Américains - De l'or pour Ahmed Jaouadi

Le propre des universités américaines est bien de préparer leurs saisons en laissant de côté les distances conventionnelles. C'est le yard qui domine et le nageur parcourt sa distance en toute quiétude sans se préoccuper du temps. Mais le temps est toujours là. Il sert de repère pour les techniciens et les oriente vers les aspects à corriger ou à renforcer en prévision de la saison officielle et les meetings internationaux.

Le calendrier international de natation pour 2026 est assez riche en événements. Il comprend les Championnats d'Europe à Paris du 31 juillet au 16 août. Ils sont en principe ouverts. Les Championnats du monde de natation aquatique (25 m) à Pékin du 1er au 6 décembre, et les Championnats panpacifiques à une date non encore spécifiée en août 2026. D'autres événements de moindre envergure, comme les Championnats canadiens, sont également prévus.

Côté africain, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026, qui auront lieu à Dakar, au Sénégal, de fin octobre à la mi-novembre 2026, incluront des épreuves de natation.

En attendant le retour de Ayoub Hafnaoui, dont la sanction prendra fin le 10 janvier 2026, Ahmed Jaouadi poursuit son bonhomme de chemin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la dernière course de la rencontre Floride-Virginie des Championnats nationaux de natation universitaires des États-Unis, le champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi a facilement remporté le 500 yards nage libre, enregistrant un temps remarquable de 4'14"94, devant ses coéquipiers de l'Université de Floride, Eric Brown (4'19"44) et Charlie Hutchison (4'20"32).

Ahmed a amélioré son temps sur cette distance de près de dix secondes, surpassant son précédent record de 4'23"83 établi le 26 septembre dans l'Indiana.

Ahmed Jaouadi a également réalisé le meilleur temps de la nouvelle saison universitaire américaine sur 1000 yards avec un temps de 8'44"85, soit plus de 12 secondes d'avance sur le précédent record détenu par le nageur de l'Université de Géorgie, Thomas Koski.

C'est un excellent début pour le champion du monde dans sa nouvelle expérience professionnelle, et tout indique qu'il progresse vers une domination absolue sur les courses de demi-fond et de fond lors des compétitions internationales.