Tunisie: Un ancien directeur de la CPG explique pourquoi Gabès suffoque

Les émanations toxiques qui asphyxient Gabès résultent de défaillances techniques précises au sein des installations du groupe chimique. Dans une déclaration faite le 17 octobre 2025 à RTCI, Ridha Sghiri, ancien directeur de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, identifie deux causes principales à l'origine de la crise sanitaire qui frappe la région : la mauvaise étanchéité des enceintes de réaction et le dosage incorrect des produits chimiques utilisés.

L'expert explique que toute réaction chimique doit impérativement se dérouler dans une enceinte totalement isolée de l'environnement extérieur. Selon lui, lorsqu'un excès de l'un ou l'autre des réactifs se produit, les émanations toxiques se répandent immédiatement dans l'atmosphère, mettant en danger la population locale. Cette situation témoigne d'un contrôle défaillant des processus industriels au sein de l'usine.

Pour remédier à cette catastrophe environnementale et sanitaire, Ridha Sghiripréconise un protocole de surveillance strict. Il insiste sur la nécessité de vérifier quotidiennement, voire en continu tout au long de la journée, l'étanchéité des enceintes ainsi que les dosages des réactifs chimiques. Sans ces contrôles rigoureux, l'ancien responsable met en garde contre une détérioration totale des installations qui nécessiterait leur remplacement complet.

Cette perspective soulève toutefois une problématique financière de taille. Ridha Sghirirappelle que les installations industrielles de cette envergure coûtent une fortune et que leur renouvellement nécessiterait des ressources financières considérables. Il plaide néanmoins pour qu'un diagnostic exact et complet de l'état actuel des installations du groupe chimique soit établi avant toute prise de décision.

Ces révélations techniques interviennent alors que le nombre de cas d'intoxication explose parmi les habitants de Gabès, qui réclament avec insistance la fermeture immédiate du site industriel.