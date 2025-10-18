La rencontre entre le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Riadh Chaoued, et son homologue égyptien, Mohamed Guebrane, a été l'occasion d'examiner les domaines de coopération et de partenariat tuniso-égyptien dans les domaines de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'emploi.

Chaoued a souligné, lors de cette rencontre tenue au Qatar à l'occasion de la sixième session de la Conférence islamique des ministres du Travail des États membres de l'Organisation de Coopération Islamique, les 15 et 16 octobre 2025, la volonté du ministère d'intensifier la coopération avec son homologue égyptien, notamment après la signature du protocole d'accord conjoint dans les domaines du lancement et du développement des micro, petites et moyennes entreprises entre les deux gouvernements en septembre 2025.

Riadh Chaoued a également profité de l'occasion pour présenter les grandes lignes des orientations stratégiques du gouvernement tunisien dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'entrepreneuriat et des initiatives collectives, selon un communiqué du ministère de l'Emploi.

De son côté, le ministre égyptien du Travail a exprimé sa grande appréciation pour l'expérience tunisienne dans les domaines de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et des initiatives collectives.

Les deux parties ont convenu de continuer à oeuvrer pour stimuler la coopération bilatérale à travers la mise en oeuvre des recommandations du Haut Comité Conjoint entre les deux pays, et d'accélérer l'élaboration de la version finale conjointe du programme exécutif entre les deux ministères dans le domaine de l'emploi pour les années 2026-2027.