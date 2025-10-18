Tunisie: Tozeur - Les montgolfières et les avions à voiles dessinent la magie du Sud

Sous le ciel infini du Sud tunisien, un vent de renouveau souffle sur les dunes, les palmeraies et les oasis. À l'heure où le tourisme saharien cherche à retrouver son éclat, un événement inédit vient illuminer l'horizon : le Balloons Event Show Tunisia 2025.

Entre Djerba, Douz et Tozeur, les montgolfières et les avions à voiles s'apprêtent à offrir un spectacle aérien grandiose, symbole d'un Sud en pleine renaissance et d'une Tunisie qui choisit de s'élever, littéralement, vers de nouveaux horizons.

Du 24 octobre au 1er novembre 2025, les régions de Djerba, Douz et Tozeur accueilleront la grande rencontre des montgolfières et des avions à voiles, un événement organisé par l'Association tunisienne de l'aéronautique (ATA) et le groupe Nadas, en collaboration avec plusieurs clubs de vol et sous le patronage du ministère du Tourisme.

Cet événement inédit, baptisé Ballons Event Show Tunisia 2025, promet d'offrir un spectacle aérien exceptionnel au-dessus des paysages envoûtants du Sud tunisien, de Djerba à Tozeur, en passant par Douz. Les visiteurs pourront admirer le ciel se colorer de dizaines de montgolfières et de voiles, offrant un panorama féérique qui mariera le rêve et l'aventure, entre îles, dunes et oasis.

Une manifestation à forte portée symbolique

Ce rendez-vous aérien ne se limite pas à un simple spectacle visuel : il s'agit d'une véritable vitrine touristique pour la Tunisie, qui cherche à relancer le tourisme saharien et alternatif après plusieurs années marquées par des défis économiques et climatiques.

En mettant en lumière les atouts naturels du Sud -- son authenticité, ses paysages infinis et sa douceur automnale --, le festival ambitionne de positionner Tozeur, Douz et Djerba comme des pôles complémentaires du tourisme d'aventure et d'évasion.

Un partenariat exemplaire

Sous la bannière du ministère du Tourisme, l'organisation conjointe par l'ATA et Nadas illustre la volonté commune des acteurs publics et privés de promouvoir une image renouvelée de la Tunisie, audacieuse et ouverte sur le monde.

Les organisateurs soulignent que cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale de diversification touristique, où le Sahara et le ciel deviennent des vecteurs d'émotion, de découverte et de développement local.

Une opportunité unique pour le Sud tunisien

À travers cette rencontre aérienne, la Tunisie cherche à attirer de nouveaux flux de visiteurs, à stimuler l'économie régionale et à donner un second souffle au tourisme saharien, au moment même où les conditions climatiques et logistiques s'y prêtent.

Les montgolfières et les avions à voiles viendront ainsi tracer, littéralement et symboliquement, les contours d'un Sud en renaissance, où le ciel se fait le miroir du rêve tunisien.