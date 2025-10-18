Tunisie: Formation sur le leadership - L'enfant d'aujourd'hui, le leader de demain

L'éducation, oui ! Mais, celle-ci ne suffit pas à elle seule pour développer le capital humain. Faire connaître à un enfant les rudiments de la vie citoyenne active s'apprend derrière l'enceinte scolaire, puisant ainsi dans la formation sur l'être et le bien-être. L'Association nationale de la créativité culturelle (Ancc) semble en avoir les outils, l'art et la manière.

Quatre jeunes femmes expertes en la matière ont fait preuve d'engagement pour la bonne cause : comment façonner un enfant modèle bien intégré dans sa sphère éducative et sociale, pour qu'il sache gérer son environnement immédiat et puisse faire la part des choses.

La preuve par quatre

L'Ancc a conduit mercredi sa caravane d'animation et de création vers le sud tunisien, à Djerba et Médenine particulièrement, avec au programme une série d'événements visant la promotion du leadership, la conscience de soi et les compétences de vie auprès des élèves, étudiants et des jeunes Tunisiens.

L'école Erriadh, à Djerba, était, alors, la première station, où l'Association a tenu à mobiliser son équipe de formatrices spécialisées dans les domaines du développement personnel, de la communication et du bien-être au travail.

Imen Jeljli, conférencière et formatrice experte en développement des compétences, Wahida Mejri et Emna Ben Ahmed, spécialisées en soft skills, ainsi que Salwa Ben Aissa, docteure en chimie industrielle et formatrice en prise de conscience, se présentent comme des cheffes de projets dont l'enfant est la fin et la finalité de l'oeuvre éducationnelle.

La preuve par quatre en est bel et bien traduite dans les faits. Le programme étant riche et varié, réparti sur trois journées bien chargées.

Mercredi, 15 octobre, rendez-vous à l'école Erriadh à Djerba, où s'est organisée une journée intitulée «L'enfant d'aujourd'hui, le leader de demain». Soit comment construire les leaders de demain. L'écoute, l'empathie, la confiance et l'esprit d'équipe sont des qualités intrinsèques du leadership.

L'objectif global consiste, ainsi, à «éveiller chez les enfants la curiosité, la confiance et la responsabilité, en les initiant, dès le plus jeune âge, à la découverte de soi, à la communication et à la pensée critique», selon l'initiatrice du projet Imen Jeljli.

Rendez-vous à Médenine

Demain, une deuxième journée sera organisée, ayant pour thème «Ensemble vers plus d'harmonie et d'épanouissement au travail», le but étant de favoriser la cohésion, améliorer la communication interpersonnelle et de renforcer le bien-être au travail. Des ateliers seront aussi animés par l'équipe de l'Ancc.

Le premier permet d'identifier son style de communication et de comportement selon le modèle Disc (Dominant, Influent, Stable, Conforme), afin d'optimiser la coopération et réduire les tensions. Le deuxième aidera les enfants à dépasser les blocages et révéler leur potentiel, afin de renforcer la confiance en soi et la motivation, tout en surmontant les peurs, les croyances limitantes et en stimulant le passage à l'action.

Alors que le troisième atelier se focalisera sur le développement de l'intelligence émotionnelle du milieu professionnel. Le quatrième est relatif à la gestion des conflits.

Demain, samedi, la caravane débarquera au centre universitaire de Médenine, avec un programme intitulé «Libérez votre potentiel», établi sur quatre ateliers : «To Be & Disc», «Libérez-vous de vos obstacles intérieurs», «Shift Your Mindset» et «Communication relationnelle».

L'ultime but est d'amener les jeunes à mieux se connaître, adopter une mentalité de croissance et bâtir les compétences clés du futur.