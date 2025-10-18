Tunisie: BH INVEST Célèbre son 30ème Anniversaire

BH INVEST, Filiale du Groupe BH et un des principaux intermédiaires en bourse en Tunisie, a célébré le 17/10/2025 son 30ème anniversaire lors d'une cérémonie organisée à cette occasion au sein de son siège social.

Notons dans ce cadre qu'à travers son expérience et son personnel hautement qualifié, cette société est considérée comme l'un des principaux experts en gestion de portefeuille et en gestion d'actifs, permettant aux entreprises et aux particuliers de fructifier leurs placements.

BH INVEST intervient également auprès des PME pour apporter ses conseils dans des opérations d'ingénierie financière diverses auxquelles elle consacre son savoir-faire à l'optimisation des montages combinant des instruments et techniques financiers variés.

Rappelons aussi, que BH INVEST a achevé l'année 2024 sur une note positive en remportant le prestigieux label international « Elu Service Client de l'Année 2025 », dans la catégorie « Intermédiaire en Bourse ». La BH INVEST a renoué avec l'excellence en 2025 suite à sa certification ISO 9001.