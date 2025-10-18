Tunisie: Salon « Elek Ener 2025 » - Un engouement confirmé pour le photovoltaïque

À sa troisième édition, le Salon de l'électricité et des énergies renouvelables commence à gagner en notoriété. Porté par un intérêt grandissant pour le photovoltaïque, le Salon «Elek Ener » a réuni cette année une centaine d'exposants et un public varié, des industriels aux particuliers, tous curieux de découvrir les dernières innovations du secteur.

Quelques heures avant l'inauguration officielle du Salon, les visiteurs avaient déjà commencé à affluer. Mounir, dirigeant d'une PME active dans le domaine des services, fait la queue pour récupérer son badge à l'entrée du grand hall du Parc des expositions du Kram, où le Salon «Elek Ener» a élu domicile.

«Je suis venu voir les offres que proposent les installateurs photovoltaïques. Au sein de notre entreprise, nous nous sommes fixé des objectifs en matière d'énergies renouvelables. Et je pense que ce salon représente l'endroit idéal pour être au fait des nouveautés et des prix proposés sur le marché », confie-t-il.

En attendant que de grands projets se développent...

À sa troisième édition, le Salon de l'électricité et des énergies renouvelables commence à gagner en notoriété. Côté exposants, on y trouve des installateurs photovoltaïques, des fournisseurs et des distributeurs d'équipements photovoltaïques, mais aussi des professionnels de l'éclairage résidentiel et industriel, de la réalisation d'infrastructures réseaux et d'équipements électriques.

Côté visiteurs, le salon attire tout le monde : industriels, professionnels et particuliers. Enthousiastes, les participants estiment que le secteur des énergies renouvelables connaît un véritable engouement croissant, même si, pour d'autres, la Tunisie n'a pas encore entamé «le gros lot», c'est-à-dire les grands projets de grande capacité.

«Tout le monde est conscient des enjeux de la transition énergétique, parce qu'on est de plus en plus nombreux à sentir la facture énergétique s'alourdir, que ce soit pour les particuliers ou pour les industriels. C'est un secteur qui croît d'une manière exponentielle aujourd'hui en Tunisie, même si l'on n'a pas encore développé de manière significative les grands projets photovoltaïques », estime un jeune ingénieur commercial d'une société tunisienne spécialisée dans la distribution de solutions photovoltaïques.

Une concurrence vertueuse

Une centaine de sociétés, majoritairement tunisiennes --le salon a également vu la participation de quelques entreprises étrangères--, ont pris part à l'événement, où grandes et petites entreprises se côtoient. Cette concurrence est positivement perçue par les professionnels, qui considèrent que dans le secteur des énergies renouvelables, il y a de la place pour tout le monde.

«Vous voyez bien qu'en dépit de la concurrence, les affaires prospèrent dans ce domaine. Avec les nouvelles dispositions instituées par l'État, notamment la fixation des prix du transport de l'électricité à la Steg et la simplification du régime des autorisations, la situation s'est décantée. Cela a permis de dynamiser le secteur», confie un autre commercial d'une société concurrente.

Présents certainement, pour réseauter, exposer leurs produits, développer le portefeuille clients, certains exposants sont également conscients du rôle que les professionnels devraient jouer pour soutenir la transition énergétique en Tunisie. «Notre société est présente sur le marché depuis 2019 et je peux vous assurer que le secteur est en train de se développer.

Certes, nous sommes là aujourd'hui pour commercialiser nos produits et faire de la pub, mais aussi pour sensibiliser. À mon sens, nous devons également contribuer à la diffusion de l'information concernant le plan de l'État dans le domaine des énergies renouvelables. C'est pourquoi nous faisons également la promotion du programme étatique «Prosol Elec Économique», destiné aux ménages à faible consommation électrique annuelle», révèle la représentante d'une entreprise tunisienne spécialisée dans les solutions d'énergie solaire.

La jeune entreprise «Evera » se dévoile au grand public

À notre grande surprise, le Salon «Elek Ener» cachait une petite nouveauté : «Evera», la première marque tunisienne spécialisée dans la fabrication de bornes de recharge, a saisi l'occasion du Salon pour faire son baptême du feu. Porté par une jeune équipe, le projet s'est présenté pour la première fois au public. «Nous avons commencé le projet il y a un an. Et nous avons estimé que ce salon était l'événement idéal pour sortir au grand public», nous confie Refka Marzouk, spécialiste du marketing digital de la marque.

Le Salon, inauguré dans l'après-midi du mercredi 15 octobre, s'est étendu sur trois jours. Outre les expositions, un programme de conférences et d'ateliers a eu lieu, abordant d'importantes thématiques telles que l'efficacité énergétique et le contrôle qualité électrique et électronique.