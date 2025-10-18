Tunisie: 3e édition de Les Saisons de la Création à Tozeur et à Tunis - Une édition à double ancrage

Pour la première fois depuis sa création, le festival s'ouvre hors de la capitale, amorçant un tournant décisif dans sa politique de rayonnement territorial.

Du 24 octobre au 8 novembre 2025, le Festival national du théâtre tunisien « Les saisons de la création », organisé par le Théâtre national Tunisien (TNT), en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (Faba) et sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, revient pour une troisième édition placée sous le signe de la décentralisation culturelle et du renouveau de la scène théâtrale nationale.

Pour la première fois depuis sa création, le festival s'ouvre hors de la capitale, amorçant un tournant décisif dans sa politique de rayonnement territorial. C'est à Tozeur, perle du sud tunisien, que le coup d'envoi sera donné. Du 24 au 30 octobre, la région accueillera les « Rencontres théâtrales du sud », première déclinaison régionale des « Saisons de la création dans les régions », en collaboration avec le Centre des arts dramatiques et scéniques de Tozeur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Symbole fort de cette volonté de rapprochement entre l'art et les régions, le festival propose un départ inédit à bord du « Train du théâtre », reliant Tunis à Tozeur. Véritable scène ambulante, ce train embarquera artistes, metteurs en scène, techniciens et passionnés dans un trajet où les wagons se transformeront en lieux d'échanges, de performance et de création.

Pendant une semaine, le théâtre investira six délégations du gouvernorat de Tozeur avec une série de représentations artistiques et théâtrales, offrant au public local une immersion inédite dans l'univers de la scène contemporaine. L'ouverture se fera en musique et en mouvement, avec un spectacle chorégraphique et musical réunissant diverses expressions artistiques. Parallèlement aux représentations, les 25 et 26 octobre, un colloque de réflexion viendra enrichir cette édition.

Organisé en partenariat avec l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma, ce moment académique réunira une vingtaine de penseurs et chercheurs autour des enjeux actuels du théâtre tunisien : son rôle, sa portée sociale, ses défis et ses évolutions. Les actes du colloque feront l'objet d'une publication spéciale.

Parmi les innovations marquantes de cette édition, on note la création de « L'Agora des saisons », un espace de débat ouvert aux professionnels du théâtre. Au programme : discussions sur la législation, les conditions de travail, l'organisation du secteur ou encore les formes de création. Objectif : faire émerger une feuille de route commune, adaptée aux réalités du théâtre tunisien contemporain. A partir du 1er novembre, le festival se déplace à Tunis pour la phase compétitive. Les spectacles en lice seront présentés à la salle Le 4e Art et à l'auditorium du Palais du Théâtre-Halfaouine.

L'édition 2025 fait aussi la part belle à la transversalité artistique avec une exposition d'arts plastiques, organisée en partenariat avec le Musée national d'art moderne et contemporain de Tunis (Macam). Une manière d'élargir les passerelles entre les disciplines et de stimuler la création sous toutes ses formes.

A l'issue de la compétition, plusieurs prix seront décernés par un jury composé de figures reconnues du théâtre tunisien, en partenariat avec la Faba : meilleure mise en scène, meilleur texte dramatique, meilleure scénographie, meilleure interprétation féminine, meilleure interprétation masculine, Grand Prix de la création théâtrale tunisienne. Et des prix d'encouragement pour meilleure photo de théâtre, meilleure vidéo pour le théâtre, meilleur article de critique théâtrale.

Avec cette troisième édition, Les saisons de la création affirment leur ambition de devenir un véritable catalyseur de la dynamique théâtrale nationale, en alliant reconnaissance des talents, ouverture régionale et réflexion sur les politiques culturelles. Plus qu'un simple festival, c'est une plateforme de dialogue et de création, ancrée dans le territoire et tournée vers l'avenir.