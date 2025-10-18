Tunisie: Une leçon de patriotisme

Ceux qui comptaient sur le problème écologique que vit la région de Gabès pour raviver la tension et crier à la catastrophe, accusant le gouvernement d'avoir échoué à permettre aux Gabésiens de respirer de nouveau, doivent déchanter.

Pour la simple raison que les vaillants citoyens de Gabès leur ont administré une gifle retentissante en renouvelant leur fidélité au processus du 25 Juillet, leur reconnaissance ininterrompue à la sollicitude continue dont le Président de la République entoure la région et en faisant preuve d'un haut sens de patriotisme.

En refusant de s'engouffrer dans les pratiques louches de ceux et celles qui ont fait de la déstabilisation de la Tunisie leur activité principale, au point d'ignorer ou de faire semblant de minimiser les grandes problématiques que vit la région arabe. En premier lieu, la guerre génocidaire menée par les sionistes qui a fait des milliers de morts, de blessés et de disparus parmi la population de Gaza l'héroïque.

Certes, les Gabésiens ont exprimé leur mécontentement, voire leur colère légitime, pour les cas d'asphyxie relevés parmi les écoliers et les citoyens et ont fait part de leur refus de voir leurs revendications ignorées par les autorités régionales depuis des années. Sauf qu'à l'inverse de ce qu'espéraient ou attendaient et même planifiaient certaines parties, ils l'ont fait dans le calme, la sérénité et le respect des lois en vigueur qui autorisent les manifestations de contestation ou même de colère.

Mais en respectant les normes, en faisant en sorte que les participants ne débordent pas et en voyant ces mêmes manifestations encadrées par les militants de la société civile, appelés à agir pour que les jeunes passionnés ou les intrus téléguidés (connus des Gabésiens) ne commettent pas l'irréparable et ne tombent pas dans le piège de ceux qui cherchent à mettre le feu là où un dysfonctionnement est constaté dans une des régions du pays.

Le Président de la République, attentif à tout ce qui se passe en Tunisie et attaché à répondre favorablement aux attentes de tous les Tunisiens, a pris les décisions idoines pour que les Gabésiens abandonnent cette fausse idée qu'ils sont les oubliés du train du développement et pour que les mesures - solutions de la pollution engendrée par le Groupe chimique soient prises dans la sérénité afin de garantir leur pérennité et de sauvegarder le complexe et les milliers d'emplois qu'il offre aux citoyens de la région.