Sénégal: Port de Ndayane - Le dragage réalisé à hauteur de 40% (ministre)

Ndayane — Les travaux de dragage du Port de Ndayane, dans le département de Mbour (ouest), ont été réalisés à hauteur de 40%, a révélé, vendredi, la ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Fatou Diouf.

"Le dragage a été commencé dernièrement [et] nous sommes assez satisfaits, puisqu'aujourd'hui, on nous a dit que le dragage est effectué jusqu'à hauteur de 40%", a dit Fatou Diouf.

En compagnie de son collègue des Infrastructures, Déthié Fall, Fatou Diouf était venue visiter le futur grand hub portuaire de Ndayane.

Après une séance de travail avec les équipes de Dubaï Port World, la délégation officielle a fait un tour du chantier, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux.

"Nous sommes ici à Ndayane pour voir avec DP World, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et voir les solutions à apporter", a expliqué le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

Financé à hauteur de 60% par DP World et de 40% par l'État du Sénégal, le port de Ndayane devrait porter la capacité annuelle du Sénégal à 1,2 million d'équivalent vingt pied (EVP), et permettre au pays d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde.

Le nouveau port devrait permettra également de désengorger Dakar et contribuer à la croissance du commerce régional.

"Sachant que le contrat parle d'une livraison courant 2028, les responsables de DP World, pensent qu'ils seront, peut-être prêts au mois de décembre 2028. Nous leur avons demandé de raccourcir le délai et de faire en sorte qu'au plus tard les chantiers soient livrés le 30 septembre 2028", a souligné Déthié Fall.

La ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, a relevé de son côté "quelques difficultés liées à la libération des emprises, la disponibilité du foncier et des questions liées à l'accès à l'eau et à l'électricité", qui freinent l'accélération des travaux.

"Mardi, dans l'après-midi, nous allons recevoir tous les services de l'État concernés, pour étudier avec eux, point par point, ces difficultés que nous avons relevées", a assuré le ministre des Infrastructures.

L'officiel a insisté sur l'attention que les nouvelles autorités accordent au respect des délais. "Le chef de l'État, à chacune de ses communications, revient sur le prix qu'il [attache] à la livraison de tous les chantiers dans les meilleurs délais", a-t-il fait observer.