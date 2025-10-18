Sénégal: L'ANEC souhaite renforcer sa collaboration avec l'APS autour des enjeux de l'état civil

Dakar — Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, a souligné vendredi à Dakar la nécessité d'une collaboration accrue entre son institution et l'Agence de presse sénégalaise (APS), en vue de renforcer l'information, la formation et la sensibilisation autour des enjeux de l'état civil au Sénégal.

"Vous avez parfaitement compris les défis de l'état civil. Les trois axes évoqués, l'information, la formation et la sensibilisation résument les principaux manquements auxquels nous faisons face", a déclaré M. Ndao.

Le DG de l'ANEC intervenait lors d'une visite l'Agence de presse sénégalaise (APS) où il a été reçu par le directeur général de ce média public, Momar Diong.

L'objectif de l'Agence nationale de l'état civil, "c'est d'atteindre la digitalisation complète de notre système, conformément à la vision du président de la République et du Premier ministre", a-t-il dit, en présence son chargé des affaires juridiques Mamadou Konté.

Le chargé de la formation, de l'organisation et de la sensibilisation, Ibrahima Ethia, a également pris part à cette visite.

Le directeur général de l'ANEC a insisté sur l'urgence de la numérisation et de l'indexation des millions d'actes d'état civil encore conservés sous format papier, souvent "entassés ou détériorés" dans les centres d'enregistrement.

Momar Ndao a relevé que la question de l'archivage et du respect des normes de conservation constitue également "un défi majeur".

Il a évoqué la mise en place de logiciels destinés à moderniser la gestion des données d'état civil et faciliter l'adhésion des populations à ce processus.

Le DG de l'APS, Momar Diong, a fait observer que l'état civil constitue "le marqueur des plus grands moments de la vie", d'où son importance dans le fonctionnement de la société.

Les naissances, les mariages et les décès "sont autant d'événements encadrés par l'état civil. C'est dire combien il est essentiel et indissociable de notre existence", a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de "renforcer la conscience citoyenne" sur cette question.

Il a regretté que "les populations ne mesurent pas toujours l'importance de l'état civil", de même certaines sphères politiques en font "parfois un objet d'exploitation", ce qui nuit, selon lui, à la compréhension du rôle vital de ce service public.

DG de l'APS a assuré son homologue de l'ANEC du soutien de l'entreprise qu'il dirige autour de trois axes que sont l'information fiable, l'éducation citoyenne et la communication pour la sensibilisation des populations.

"Sachez que vous avez à vos côtés une équipe mobilisée et consciente des enjeux liés à l'état civil", a conclu Momar Diong.